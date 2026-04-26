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Lastkahn für Buckelwal Timmy befindet sich im Nord-Ostsee-Kanal

Timmy Rettungsaktion Wal

Lastkahn für Buckelwal Timmy befindet sich im Nord-Ostsee-Kanal

26.04.2026, 21:0526.04.2026, 21:05

Der für den Transport des vor Poel liegenden Buckelwals vorgesehene Lastkahn ist im Nord-Ostsee-Kanal. Vom Schubboot «Hans» geschoben fuhr die sogenannte Barge am Sonntagabend an Hohenhörn vorbei. Zuvor hatte Constanze von der Meden von der privaten Rettungsinitiative bestätigt, dass es sich um den entsprechenden Verband handelt. Die Barge soll vor Poel den dort festsitzenden Wal samt Wasser aufnehmen und dann durch einen Schlepper gezogen Richtung Nordsee transportieren.

Mit der Ankunft der Barge am Einsatzort rechnete die Initiative Sonntagnacht beziehungsweise Montagfrüh. Grössere Umbauarbeiten an dem Lastkahn stehen nach Aussage des beteiligten Tauchunternehmers Fred Babbel nicht mehr an. Das sei zuvor schon in einer Werft passiert. «Die haben dort Tag und Nacht gearbeitet.» Neben ein paar anderen Vorbereitungen müsse nur noch ein Schott gewechselt werden. Das soll laut Babbel in Wismar passieren. Auf die Wismarer Werft müsse die Barge dafür aber nicht.

Um in die Wismarbucht zu gelangen, soll die Barge den Nord-Ostsee-Kanal passieren. Auf Seite der Ostsee steht laut Babbel vor Kiel bereits der Schlepper «Robin Hood» bereit, um die Barge weiterzuziehen. Der eigentliche Abtransport des Wals war zuletzt für Dienstag geplant. Für den Abtransport soll laut Babbel wiederum ein anderes Schiff die Barge an den Haken nehmen. (sda/dpa)

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«Timmy wird sterben und niemand wird mehr an ihn denken»
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