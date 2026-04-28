bedeckt21°
DE | FR
burger
International
Öl

VAE treten aus Opec aus

Vereinigte Arabische Emirate treten aus der Opec aus

28.04.2026, 14:3528.04.2026, 15:34

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten mit Wirkung zum 1. Mai aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) aus. Hintergrund sei eine gründliche Abwägung auch mit Blick auf die andauernden «Störungen im Persischen Golf und der Strasse von Hormus», heisst es in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur WAM.

5th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting VIENNA, AUSTRIA - DECEMBER 7: UAE Minister of Energy and Industry, Suhail Mohammad Al Mazroui attends a joint press conference after the 5th Organisation of P ...
Suhail Al Mazroui, der Energieminister der VAE.Bild: www.imago-images.de

«Die Entscheidung folgt auf eine umfassende Prüfung der Produktionspolitik der VAE und der aktuellen und zukünftigen Kapazitäten», hiess es. «Sie wird getrieben von nationalen Interessen und dem Ziel des Landes, aktiv zu den dringenden Bedürfnissen des Marktes beizutragen.»

Die Ankündigung folgt rund zwei Monate nach Beginn des Kriegs der USA und Israels mit dem Iran, bei dem die Emirate aus Vergeltung Teherans besonders stark mit Drohnen und Raketen angegriffen wurden. Die faktische Blockade der Strasse von Hormus hat die Möglichkeiten für die Emirate, Öl zu exportieren, stark reduziert. Die grossen Einnahmen aus dem Ölexport haben dem Land seit den 1960er Jahren zu viel Wohlstand und Macht verholfen.

Wie Katar auch

Die «Störungen» in der Strasse von Hormus würden die Lieferungen zwar beeinträchtigen, zugleich deuteten Trends mittel- und langfristig aber auf einen weiterhin steigenden globalen Energiebedarf hin. Man wolle flexibler auf Marktdynamiken reagieren und trotzdem «bedacht und verantwortungsvoll» zu dessen Stabilität beitragen.

FILE -The logo of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is seen outside of OPEC&#039;s headquarters in Vienna, Austria, March 3, 2022. (AP Photo/Lisa Leutner, File) Oil Prices
Zur Opec gehören die wichtigsten Ölproduzenten der Welt – nun zieht sich mit den VAE ein wichtiger Player zurück.Bild: keystone

Die Emirate gehörten bislang zu den grössten Ölproduzenten der zwölf Opec-Staaten. Bevor der Krieg im Nahen und Mittleren Osten die Fördermengen einbrechen liess, wurde in den Emiraten im März noch 3,4 Millionen Barrel Öl (je 159 Liter) pro Tag gepumpt - mehr als 16 Prozent der gesamten Opec-Produktion. Bis 2027 ist eine Produktion von 5 Millionen Barrel angestrebt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gehörten bislang auch zur Kerngruppe der Opec+, einem breiteren Bündnis von Ölförderländern unter der Führung von Saudi-Arabien und Russland, das stabile Preise sichern und Überkapazität im Markt verhindern soll. Auch aus dem Bündnis Opec+ tritt der Golfstaat aus.

Anfang 2019 hatte der regionale Nachbar Katar die Opec bereits verlassen mit der Begründung, als weltweit führender Gasexporteur gebe es keinen Grund mehr für eine Mitgliedschaft. (awp/sda/dpa)

Mehr zum Thema Öl:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neues Video zeigt den Öltanker-Angriff aus Iranischer Sicht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
23 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Ragl
28.04.2026 14:54registriert Juli 2015
Change HappenZ !

Die VAE verlassen OPEC. Nach 50 oder mehr Jahren.

Ein Ölstaat steigt aus dem grössten Ölkartell der Welt aus weil er mehr Öl fördern will als "erlaubt". Nicht weniger. Mehr. Weil es sich vom Kartell alleinegelassen fühlt....

Das ist knallhartes Eigeninteresse.

Und genau das zeigt: Selbst die, die vom alten System am meisten profitiert haben, glauben nicht mehr daran...
250
Melden
Zum Kommentar
avatar
ELMatador
28.04.2026 15:01registriert Februar 2020
Interessant. Vermutlich wird Saudi-Arabien dank dem direkten Zugang zum Roten Meer versuchen, mehr Erdöl zu exportieren, um vom aktuell guten Marktumfeld zu profitieren und Marktanteile jener Länder oder Firmen zu übernehmen, die durch die Strasse von Hormus derzeit eingeschränkt sind.

Dies könnte einen Dominoeffekt auslösen, bei dem andere Länder ebenfalls aussteigen und ihre Strategie anpassen. Das könnte am Ende dazu führen, dass die Golfstaaten zu den grösseren Verlierern des US‑Israel‑Angriffskrieges zählen.
210
Melden
Zum Kommentar
23
Trump begrüsst König Charles und Camilla am Weissen Haus
US-Präsident Donald Trump hat das britische Königspaar in Washington begrüsst. Trump empfing König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) gemeinsam mit Präsidentengattin Melania bei sonnigem Wetter am Südeingang des Weissen Hauses. Charles und Camilla waren wenige Stunden zuvor in den USA angekommen.
Zur Story