Gedenkstätte Yad Vashem identifiziert fünf Millionen Holocaust-Opfer

Yad Vashem identifiziert fünf Millionen Holocaust-Opfer

04.11.2025, 15:3004.11.2025, 15:30

Die israelische Gedenkstätte Yad Vashem hat fünf Millionen Jüdinnen und Juden namentlich identifiziert, die während des Holocaust ermordet wurden.

An ultra-Orthodox Jewish man visit the Yad Vashem Holocaust Memorial Museum in Jerusalem, Tuesday, April 22, 2025, ahead of the annual Holocaust remembrance day which begins at sundown Wednesday. (AP ...
Yad Vasehm ist eine Gedenkstätte, die an die verstorbenen Juden des Zweiten Weltkriegs gedenkt und erinnert.Bild: keystone

Dies sei ein Meilenstein nach sieben Jahrzehnten intensiver Forschungs- und Dokumentationsarbeit, teilte die Einrichtung in Jerusalem mit. Die Namen seien in der zentralen Datenbank von Yad Vashem verzeichnet und online in sechs Sprachen zugänglich.

Die Datenbank umfasse auch Hunderttausende «Personenakten», die Auskunft über Leben und Schicksal einzelner Opfer geben. Diese Informationen hätten es zahlreichen Familien ermöglicht, verschollene Verwandte zu finden und ihrer Angehörigen zu gedenken.

Die Namen von etwa einer Million Holocaust-Opfern seien noch unbekannt, «viele werden wohl für immer im Dunkeln bleiben», hiess es in der Mitteilung. Das Team von Yad Vashem arbeite aber daran, mit Hilfe Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen rund 250'000 weitere Namen zu ermitteln.

«Fünf Millionen Namen zu identifizieren, ist sowohl ein Meilenstein als auch eine Mahnung an unsere noch nicht erfüllte Verpflichtung», sagte der Vorsitzende von Yad Vashem, Dani Dayan. «Hinter jedem Namen steht ein Leben, das zählte – ein Kind, das nie erwachsen wurde, ein Elternteil, der nie zurückkehrte, eine Stimme, die für immer verstummte. Es ist unsere moralische Pflicht, dafür zu sorgen, dass an jedes Opfer erinnert wird, damit niemand in der Dunkelheit der Anonymität zurückbleibt.» (sda/dpa)

