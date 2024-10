Pietro Lombardi wehrt sich mit neuem Foto gegen Negativ-Schlagzeilen

«DSDS» geht derweil weiter. RTL unterbricht die laufende Staffel erst einmal nicht, sondern wartet den weiteren Gang der Dinge ab. Der Sender sei «mit den Beteiligten und der Staatsanwaltschaft weiterhin in engem Austausch, um die im Raum stehenden Vorwürfe so schnell wie möglich zweifelsfrei aufzuklären».

Die Schlagzeilen um das Paar wurden auch von anderen Prominenten kommentiert. So erklärte Oliver Pocher in seinem Podcast, er habe den ersten Polizei-Einsatz sogar mitbekommen, denn er wohnt ganz in der Nähe von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa.

Die Botschaft hinter dem Beitrag in Pietro Lombardis Instagram-Story ist offensichtlich: Trotz aller Gerüchte und Berichte der letzten Tage sind er und seine Verlobte nicht getrennt. Zwar gibt es seit Jahren immer wieder Zoff zwischen ihnen, doch immer wieder raufen sie sich auch zusammen – so anscheinend auch diesmal.

Der Musiker selbst geht daher jetzt in die Offensive und teilt ein aktuelles Foto seiner kleinen Familie. Darauf küsst er Laura Maria Rypa, die wiederum den kleinen Amelio Elija in einer Baby-Trage vor sich hat.

«Wir sind wirklich schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird», teilt Pietro Lombardi auch im Namen seiner Verlobten auf Instagram mit. Unter anderem kursieren Spekulationen dazu, warum ein Streit zwischen dem Paar eskaliert sein soll, bestätigt ist aber nichts.

Pietro Lombardi hat einige turbulente Tage hinter sich. In der vergangenen Woche gab es bei ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa einen Polizeieinsatz, wenige Tage später einen weiteren. Die Influencerin kam mit ihrem wenige Woche alten Sohn in ein Krankenhaus, gegen Pietro Lombardi wurde ein zehntägiges Kontaktverbot verhängt.

Im Elsass vermisste Jugendliche Lina tot aufgefunden

Gut ein Jahr nach dem Verschwinden der Jugendlichen Lina im Elsass haben französische Fahnder ihre Leiche Hunderte Kilometer entfernt in einem Waldgebiet entdeckt. Die Jugendliche sei in einem Wasserlauf unterhalb einer Böschung im Bereich von Nevers in Zentralfrankreich gefunden worden, sagte Staatsanwalt Alexandre Chevrier in Strassburg am Abend.