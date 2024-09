Neben «The Voice of Germany» werden fünf weitere Casting-Shows ausgestrahlt. Bild: shutterstock

The Voice of Germany geht wieder los – diese vier Casting-Shows sind ebenfalls am Start

Am 26.9. kehrt «The Voice of Germany» zurück und bringt wieder talentierte Sänger auf die grosse Bühne. Doch dies ist aktuell nicht die einzige Casting-Show. Hier erfährst du, welche das sind und warum sie einen Blick wert sind (oder auch nicht).

Kendra Kotas

Musik-Casting-Shows faszinieren das Publikum schon seit vielen Jahren. Trotz der Vielzahl an Formaten basieren die meisten auf ähnlichen Elementen: beeindruckende Stimmen, aussergewöhnliche Talente, starke Persönlichkeiten und jede Menge Emotionen.

Das Interesse der Zuschauer lässt sich aber nicht nur durch den Wettbewerbscharakter und die Musik erklären. Sie identifizieren sich mit den Kandidaten und die Belustigung über gescheiterte Teilnehmer dient oft der eigenen Selbsterhöhung.

Bei den Casting-Shows sind praktisch alle Genres vertreten. In den vergangenen Jahren wurden aber Casting-Shows, die dem Genre Hip-Hop zuzuordnen sind, immer beliebter. Bei diesen fünf Shows ist für jeden etwas dabei:

The Voice of Germany

Seit 2011 gibt es die Casting-Show, die auf ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt wird. Auch auf der Streaming-Plattform «Joyn» kann man die Folgen sehen. Die Show ist an das Castingshow-Konzept «The Voice of Holland» angelehnt, das 2010 in den Niederlanden erstmals umgesetzt wurde.

In den «Blind Auditions» treten die Kandidatinnen und Kandidaten vor einer Jury auf, die ihnen den Rücken zukehrt und nur die Stimme bewertet. Drückt ein Jurymitglied während des Auftritts den Buzzer, dreht sich der Stuhl, und der Kandidat oder die Kandidatin wird ins Team aufgenommen. Bei mehreren Buzzern kann der Kandidat oder die Kandidatin wählen, in welches Team er möchte.

Die Jury 2024 besteht aus Samu Haber, Kamrad, Mark Forster und Yvonne Caterfeld Bild: Sat1.de

Die erfolgreichste Staffel war die allererste, aus der sich die Titel aller vier Finalisten in den Top 20 der deutschen Charts platzieren konnten. Die Show musste aber in den vergangenen Jahren sinkende Zuschauerzahlen hinnehmen. Für Staffel 13 konnten «nur »noch 1.57 Millionen Menschen vor den Bildschirm gelockt werden.

Die Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Fernsehzuschauer der einzelnen Staffeln der Castingshow The Voice of Germany in den Jahren 2011 bis 2023 (in Millionen) Bild: de.statista.com

Ableger von The Voice of Germany

Es gibt drei Varianten der deutschen Ausgabe von The Voice: Neben dem Originalformat gibt es die Ableger The Voice Kids (seit 2013) und The Voice Senior (2018–2019). 2023 wurde mit The Voice Rap by CUPRA erstmals eine Rap-Version der Show ausgestrahlt. Die kleine Jury, bestehend aus den Rappern Kool Savas und Dardan, konnte aus 25 Kandidaten ihr Team zusammenstellen, aus dem schlussendlich die jeweiligen Gewinner gegeneinander battelten. Der Sieger zog bei der Hauptshow The Voice of Germany ins Finale ein.

Die Schweizer Version «The Voice of Switzerland» wurde 2013, 2014 und 2020 ausgestrahlt.

DSDS

Ja, DSDS gibt es immer noch. Obwohl es hiess, die 20. Staffel 2023 sei die letzte, geht Deutschland sucht den Superstar (DSDS) 2024 in die nächste Runde. Ab dem 18.9 ist die Show immer mittwochs und samstags auf RTL (und vorab auf RTL+) zu sehen. Anders in diesem Jahr ist, dass die Altersgrenze nicht mehr auf 30 Jahre beschränkt ist. Der älteste Kandidat ist stolze 92 Jahre alt.

Die Castingshow wird seit 2002 auf dem Fernsehsender RTL ausgestrahlt und ist ein Ableger der britischen Sendung «Pop Idol». Dieter Bohlen war von Anfang an Teil der Jury und fungiert als das Gesicht der Show. Nur in der 19. Staffel war er nicht dabei.

Die DSDS-Jury 2024 besteht aus Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Bild: RTL / Markus Hertrich

In der ersten Runde treten die Kandidaten vor der Jury auf, wobei sich die Spreu vom Weizen trennt. Dieser Teil der Show ist auch der charakteristischste. Dieter Bohlen und seine oft abwertenden Kommentare über die Kandidaten sind Kult geworden und sorgen immer wieder für Empörung.

In den vergangenen Jahren musste die Show wie bei The Voice of Germany sinkende Zuschauerzahlen hinnehmen. Wie die Tabelle zeigt, liegt der Zuschaueranteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Jahr 2023 mit 13,3 % deutlich unter den anfänglichen 41,1 % aus dem Jahr 2002.

Durchschnittliche Zuschauermarktanteile von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) in den Jahren 2002 bis 2023 Bild: de.statista.com

Die Veränderung der Marktanteile hat sich auch auf die Aufteilung und Art der Ausstrahlung der Folgen ausgewirkt. Die anfänglich bis zu neun Liveshows reduzierten sich im Laufe der Zeit auf einige wenige. 2024 wird nur das Finale live ausgestrahlt. In den vergangenen Jahren erinnerten die Folgen zunehmend an eine Realityshow.

Rhythm and Flow

Die auf Hip-Hop ausgerichtete Casting-Show Rhythm and Flow ist auf dem Streamingdienst Netflix zu sehen. Die Show schrieb Geschichte als eine der ersten Reality- und Musik-Wettbewerbsshows im Streaming-Bereich. Die erste Staffel wurde 2019 ausgestrahlt. Neu war hier, dass die Jury – bestehend aus US-Rap-Grössen wie Cardi B, Chance the Rapper und T.I. – Talente aus ihren Heimatstädten mitbrachte. Dazu kamen weitere Kandidaten, die sich bei Auditions durchsetzten.

Anders als bei altbekannten Casting-Shows schreiben die Kandidaten ihre eigenen Texte. Auch hier kann sich der Gewinner am Schluss auf eine gewisse Geldsumme freuen. 2024 wurde eine zweite Staffel angekündigt. Bekannt ist bereits die Jury, bestehend aus DJ Khaled, Ludacris und Latto. Eminem wurde als Gast angekündigt.

Die Jury 2024 bestehend aus DJ Khaled, Ludacris und Latto ist bereits bekannt. Bild: netflix

Nach dem Erfolg in den USA weitete sich das Format auch auf andere Länder aus. 2022 kam die französische Version Rhythm and Flow: Nouvelle École auf den Bildschirm. Frankreich, das im Bereich Hip-Hop als einer der grössten Märkte gilt, kann bereits drei Staffeln verzeichnen. In der Jury sitzen bekannte Gesichter wie Niska, Shay und SCH.

Die italienische Version wurde 2024 ausgestrahlt. Die Jury setzte sich aus Fabri Fibra, Geolier und Rose Villain zusammen.

Icon

Icon ist eine der ersten Casting-Shows, die auf YouTube stattfindet. Mitte Oktober startet Staffel 6. Das Genre der Show ist Rap.

Die Show funktioniert so, dass die Kandidaten ihre Videos mit einem Track einreichen. Neben der Jury können auch die Zuschauer in den Kommentaren oder seit Staffel fünf über eine App die Kandidaten bewerten und für ihre Favoriten abstimmen. Nach dem Aussieben ziehen die Kandidaten in eine Villa, wo sie mehrere Runden lang mit ihren selbstgeschriebenen Rap-Songs auftreten. Der Gewinner wird durch die meisten Stimmen in der Kommentarfunktion ermittelt.

Anders als bei gängigen Casting-Shows erhält man von den Kandidaten nur wenig Hintergrundinformation. Die Musik steht im Vordergrund.

Auf Spotify hören jeden Monat über 1.5 Millionen Menschen die Künstler von Icon. Die Klickzahlen der Videos zur Show liegen teilweise im Millionenbereich.

RapLaRue

Bei RapLaRue handelt es sich – wie der Name schon verrät – um eine Casting-Show für angehende Rapper. Die Show wurde zwischen 2023 und 2024 von Ex-Rapper und Streamer Sami ins Leben gerufen. Momentan läuft die zweite Staffel auf YouTube. Anders als bei gängigen Casting-Shows wie DSDS ist jede Staffel anders aufgebaut. Die aktuelle Staffel wurde von der Kult-Kindersendung Disneys grosse Pause inspiriert. In der Vorauswahl müssen sich 100 Kandidaten in verschiedenen Klassen beweisen. Das Ganze wurde sogar in einer Schule gedreht.

Neu ist auch der Einbezug des Publikums. Die Zuschauer können in den Kommentaren für ihren Favoriten abstimmen. Zudem könnte die Followeranzahl der Kandidaten entscheidend sein, da sie die allgemeine Beliebtheit widerspiegelt.

Der grosse Erfolg der Show liegt vor allem an der Qualität der Kandidaten und Kandidatinnen. Unterstützt werden die Jungrapper von Rap-Grössen wie Celo & Abdi, Nimo und Olexesh. Haaland 936, der Gewinner der ersten Staffel, galt schon früh als Favorit und trat bereits auf grossen Bühnen wie dem Openair Frauenfeld auf.

Das Format, das auf YouTube zu sehen ist, erscheint regelmässig in den YouTube-Charts sowie in den offiziellen Charts auf. Amo, der die erste Staffel zwar nicht gewonnen hat, aber den grössten Karrierestart von allen hingelegt hat, hält sich momentan auf Platz eins der YouTube-Charts sowie in den Top Ten der deutschen Charts.