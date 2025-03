Das ist die Nachricht des Amokfahrers von Mannheim

Dieser Zettel klebte im Ford des Täters. Bild: keystone

Amokfahrer von Mannheim hatte einen A4-Zettel im Auto – was darüber bekannt ist

Einmal mehr steht Mannheim unter Schock. Es herrscht Trauer und Entsetzen.

Am Montagmittag raste ein Mann mit seinem Ford mit hoher Geschwindigkeit durch die Fussgängerzone in Mannheim und rammte mehrere Passanten. Die Polizei nahm ihn kurze Zeit später fest. Beim Zugriff schoss sich der Täter mit einer Schreckschusspistole in den Mund.

Die Amokfahrt von Mannheim forderte zwei Tote und mindestens elf Verletzte. Das Motiv ist weiterhin nicht bekannt. Doch nun tauchte ein Zettel auf, welcher Hinweise auf die Planung der Tat enthält.

Die Spurensicherung fand im demolierten schwarzen Ford Fiesta einen DIN-A-4-Zettel, der unter Klarsichtfolie auf das Armaturenbrett des Fords geklebt war, schreibt «Bild».

Konkrete Berechnungen des Reaktionswegs

Mit einem blauen Kugelschreiber wurde ein grinsendes Gesicht gezeichnet, welches die Zunge herausstreckt –daneben zwei Herzen. Darunter steht die Berechnung des Anhaltewegs des Autos, genauer der Reaktionsweg addiert mit dem Bremsweg.

Die Kriminalpolizei untersucht, ob der Täter gezielt in die Menschenmenge gerast ist, um zu töten. Der hinterlassene Zettel weist nun genau darauf hin.

Auf dem Papier ist ausserdem eine Zeichnung eines Autos und einem Menschen zu sehen, welche an eine Kinderzeichnung erinnert. Daneben steht geschrieben: «Dani bremst».

