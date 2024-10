Mutmasslicher Terroranschlag auf Israels Botschaft in Berlin verhindert

Die Behörden haben mutmasslich Anschlagspläne eines 28-jährigen Mannes verhindert. Der Festgenommene soll Unterstützer des sogenannten «Islamischen Staats» (IS) sein.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Die Behörden haben vermutlich einen geplanten Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin vereitelt. Spezialeinheiten der Polizei durchsuchten am Samstag ein Haus in Bernau (Brandenburg) sowie eine Wohnung in Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen), berichtet die «Bild». Im Fokus der Ermittlungen soll ein 28-jähriger Libyer stehen, der verdächtigt wird, die Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) zu unterstützen.

Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmasslichen Unterstützer der Terrororganisation IS in Bernau bei Berlin festnehmen lassen. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Geheimdienst-Hinweise

Der Mann sei in Bernau bei Berlin festgenommen worden, zitiert die Boulevard-Zeitung Michael Ramöller, den Sprecher der Bundesanwaltschaft. In Sankt Augustin seien dagegen Zeugen befragt und Beweismaterial gesichert worden.

Auf den Verdächtigen seien die deutschen Behörden durch Hinweise ausländischer Geheimdienste aufmerksam geworden, die verdächtige Nachrichten abgefangen hatten. Demnach soll der Libyer einen Angriff auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben. Wie genau, ist unklar.

Nicht als Gefährder bekannt

Der mutmassliche Verdächtige war den Behörden bisher nicht als Gefährder bekannt. Er war im November 2022 nach Deutschland eingereist und hatte Asyl beantragt. Sein Antrag wurde im September 2023 abgelehnt, doch er wurde trotzdem nicht abgeschoben.

Nach Angaben der Ermittler plante er, nach einem Anschlag zu seinem Onkel nach Sankt Augustin zu fliehen und sich ins Ausland abzusetzen. Der Onkel gilt bislang als Zeuge.

Neben der Festnahme wurden mehrere Handys und Datenträger sichergestellt, um weitere Beweise gegen den mutmasslichen Terroristen zu finden.

Der Verdächtige soll am Montag dem Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt werden.

Gefährliche Islamisten Die deutsche Bundesanwaltschaft ist unter anderem für Taten des islamistisch motivierten Terrorismus zuständig. Generalbundesanwalt Jens Rommel hatte diesen bei der Jahresbilanz seiner Behörde als eine der Hauptgefahren für Deutschland ausgemacht. Von mehr als 700 im vergangenen Jahr eingeleiteten Ermittlungsverfahren aus dem Bereich Terrorismus und Staatsschutz betrafen Rommel zufolge knapp 500 den islamistischen Terrorismus.

Verwendete Quellen:

(t-online)