Alice Weidel fordert: «Niemand geht an mein Schnitzel!»

Alice Weidel bierernst: «Niemand geht an mein Schnitzel!»

Selten, sehr selten, sind politische Reden legendär. Barack Obama hievte sich mit seiner 17-Minuten-Rede am Parteitag der US-Demokraten 2004 ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Auch seine «Yes, we can»-Rede war 2008 bahnbrechend. Ebenfalls unvergessen sind Nelson Mandelas Rede 1964 vor Gericht oder Martin Luther Kings «I have a dream».

Und immer ging es dabei um Inklusion.

In diese Kategorie fällt die jüngste Rede von AfD-Co-Chefin Alice Weidel, gehalten im bayerischen Abensberg während eines Volksfestes, dem sogenannten Gillamoos, natürlich nicht. Denkwürdige Momente hatte sie jedoch durchaus. Aber hört selbst:

Das Transkript der betreffenden Stelle:

«Sie wollen uns die Heimat kaputt machen. Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst … das Schnitzel verbieten! Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel! Wir werden von Wahnsinnigen regiert! Und von Idioten! Liebe Freunde!» Auszug aus Alice Weidels Rede im bayerischen Abensberg.

(tog)