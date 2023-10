Bericht: Sahra Wagenknecht gründet ihre eigene Partei

Wagenknecht gehört zu den bekanntesten Politikerinnen Deutschlands und war lange das Aushängeschild der Linken. Seit 2009 ist sie Abgeordnete im Deutschen Bundestag, von 2015 bis 2019 war die Fraktionsvorsitzende. Gleichwohl kam es immer wieder zu Streit mit ihrer Partei – Wagenknecht fiel immer wieder mit umstrittenen Äusserungen auf. Zuletzt sprach sie sich etwa gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus. In diversen Themen decken sich Wagenknechts Ansichten mit denjenigen der rechtspopulistischen AfD.

Wie der «Spiegel» weiter schreibt, soll in einem ersten Schritt ein Verein namens «BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V.» gegründet und öffentlich vorgestellt werden. Das Kürzel BSW soll für «Bündnis Sahra Wagenknecht» stehen. Dieser Verein soll dann wiederum der Parteigründung dienen, die in einem weiteren Schritt erfolgt. Am Montag soll bereits ein Dokument vorgestellt werden, welches eine Art Programmentwurf der neuen Partei sein soll.

Sahra Wagenknecht, derzeit noch Politikerin bei der deutschen Partei Die Linke, hat sich entschieden, eigene eigene Partei zu gründen. Dies berichtet der «Spiegel» , der sich dabei auf mehrere Quellen aus ihrem Umfeld beruft. Offenbar wird Wagenknecht die Gründung an einer Pressekonferenz am Montag bekannt geben.

Iron Dome hält die Raketen der Hamas ab – nun soll die Wunderwaffe Iron Beam dazukommen

Tausende von Raketen der Hamas sind auf Israel abgefeuert worden. Einige schlugen in mehreren Städten ein, dank Iron Dome aber nur ein kleiner Teil. Wie funktioniert die Eiserne Kuppel?

Mit Raketenangriffen hat der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober begonnen. Tausende Geschosse wurden aus dem Gazastreifen Richtung Israel gefeuert. Einige davon schlugen in israelischen Städten ein, wie zum Beispiel in Aschkelon. Täglich gibt es Raketenalarm in Tel Aviv und anderen Städten. Doch Israel hat einen Hightech-Schutzschirm: Iron Dome, der die allermeisten Raketen der Hamas abgefangen hat.