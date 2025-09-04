Auto in Berlin in Gruppe Kinder gefahren – Betreuerin schwer verletzt

In Berlin ist gegen 13.10 Uhr jemand mit einem Auto in eine Gruppe Kinder gefahren. Mehrere Kinder zwischen sieben und acht Jahren sollen verletzt worden sein, eine Betreuerin sei schwer verletzt.

Dies berichtet die Bild. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen im Stadtteil Wedding von der Strasse ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen.

Ein Polizeisprecher konnte t-online zunächst nur bestätigen, dass es einen Vorfall gegeben habe. Er sprach von einem Unfall. Nach Informationen von t-online sollen sechs Kinder leicht verletzt worden sein.

Drei von ihnen wurden laut «Bild» in ein Spital gebracht. Polizei und Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und betreuten die Kinder.

(rbu) mit Material von t-online, sda und dpa

Update folgt ...