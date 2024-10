Probleme bei der Flugsicherung im gesamten deutschen Luftraum

P. Diddy-Skandal: Es kommen immer mehr Promi-Namen dazu

Zum Fall von Sean Combs aka P. Diddy kommen von Tag zu Tag weitere verhängnisvolle Details dazu. Alle neuen Vorwürfe, Anklagen und Gerüchte.

Der Musiker Sean Combs aka P. Diddy wurde Mitte September in New York festgenommen und wegen Erpressungsverschwörung und Sexhandels angeklagt. Seither kamen von 120 Menschen – 60 Frauen und 60 Männer – weitere Vorwürfe der sexuellen Gewalt hinzu. Die Taten sollen seit 1991 meist auf Partys oder Veranstaltungen in New York und Los Angeles stattgefunden haben. An diesen Partys geführte Gästelisten rücken nun auch andere Stars ins Rampenlicht – und die meisten davon kommen nicht gut weg. Eine Übersicht.