Jetzt kommen die grössten «Querdenker»-Idole vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft hat aber währenddessen weitere Anklagepunkte nachgereicht, die sich auf Postings von Schiffmann beziehen: In einem soll er Gesundheitsminister Karl Lauterbach und damit eine Person des politischen Lebens beleidigt oder verleumdet haben. In einem anderen teilte er ein «Fahndungsplakat» im RAF-Stil, auf dem unter anderem Annalena Baerbock abgebildet war. Schiffmann beklagte, Satiriker Jahn Böhmermann werde wegen eines satirischen Plakats mit konservativen Politikern nicht belangt.

Dabei fanden sich dann Hinweise, dass der Richter mit der Entscheidung seine grundsätzliche politische Haltung zum Ausdruck bringen wollte und in dem Fall einen Vorwand gefunden haben könnte. So war eine Familie gesucht worden, die mit dem Anfangsbuchstaben ihres Nachnamens in seine Zuständigkeit fiel, er hatte ausschliesslich massnahmenkritische Gutachter beauftragt, den Fall quasi mit anderen geplant.

Blick in ein Behandlungszimmer der Intensivstation in der Universitätsmedizin Rostock.

Blick in ein Behandlungszimmer der Intensivstation in der Universitätsmedizin Rostock. archivBild: keystone

Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein wirft ihm Volksverhetzung in zwei Fällen vor: Zum einen hatte er im April 2021 in einem auf YouTube verbreiteten Video die Impfpolitik der israelischen Regierung mit den Worten attackiert, das «Volk der Juden» habe von den Nazis das «Erzböse» gelernt und «umgesetzt».

Sucharit Bhakdi machte zunächst mit kritischen Fragen zu Corona an die deutsche Bundeskanzlerin von sich reden, wurde dann immer mehr zu einer politischen Figur und radikalisierte sich, als er in den Medien wenig Gehör fand und seine Thesen als unbelegt, unwissenschaftlich und widerlegt dargestellt wurden. Er kandidierte erfolglos für die Anti-Corona-Partei «Basis» für den Bundestag, rief zu Demos auf und sprach dort selbst.

Mit dem Prozess gegen Bhakdi steht jetzt einer der prominenten Massnahmegegner vor Gericht, der in Konflikt mit der Justiz geriet. Drei weitere potenziell spektakuläre Prozesse gegen Ikonen der Szene stehen an.

Sucharit Bhakdi ist 76 Jahre alt und Professor für Medizinische Mikrobiologie – zumindest momentan noch. Denn die Universität Mainz prüft derzeit den Entzug des Professorentitels. Bhakdi vertrete Positionen, die aus Universitätssicht «irreführend bis falsch» seien, heisst es auf der Webseite des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der Universität, an der Bhaki bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand vor zehn Jahren lehrte.

Kämpfe in und um Bachmut flauen ab ++ Kämpfe in russischer Grenzregion halten an

US-Autorin Carroll geht wegen Beleidigung erneut gegen Trump vor

Knapp zwei Wochen nach der Verurteilung Donald Trumps zu einer Entschädigung in Millionenhöhe wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung geht die US-Autorin E. Jean Carroll erneut gerichtlich gegen den ehemaligen US-Präsidenten vor.

Grund dafür seien Beleidigungen, die Trump am Tag nach dem Urteil im Sender CNN gegen die Schriftstellerin ausgesprochen hatte, berichteten US-Medien übereinstimmend am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf die Unterlagen, die Carroll bei einem Gericht in New York eingereicht hatte. Demnach fordert sie nun eine weitere «sehr substanzielle» Summe.