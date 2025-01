Er werde auch Gespräche auf Ebene der Verteidigungsminister und Militärkommandanten führen, sagte Selenskyj. Bild: pd

Selenskyj nimmt an Ukraine-Treffen in Ramstein teil

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt nach eigenen Angaben am deutschen Ramstein teil. Neben seiner Teilnahme an dem Treffen im sogenannten Ramstein-Format werde er auch Gespräche auf Ebene der Verteidigungsminister und Militärkommandanten führen, sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache.

Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein im nordwestdeutschen Bundesland Rheinland-Pfalz kommen am Donnerstag zum letzten Mal vor dem Amtsantritt von Donald Trump als neuer US-Präsident Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe zusammen. Der scheidende US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird das 25. Treffen im Ramstein-Format gegen 11.00 Uhr eröffnen.

Neben dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius werden auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte und Vertreter von insgesamt rund 50 Ländern erwartet.

Bei dem Treffen wird es vor dem Hintergrund der neuen US-Regierung sowohl um die Zukunft der Ukraine-Hilfe als auch die Zukunft des Ramstein-Formats selber gehen. Trump hatte wiederholt die massiven US-Hilfen für die Ukraine kritisiert. (sda/afp)