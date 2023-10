Wagenknecht-Partei in Umfragen zur Bundestagswahl zweistellig

Die Bundestagsabgeordnete ist in diesem Zuge gemeinsam mit neun Mitstreitern aus der Linkspartei ausgetreten. Sie alle verbleiben jedoch zunächst in der Linksfraktion im Bundestag. Mehr zu den Plänen Wagenknechts lesen Sie hier .

Die CDU würde ohne eine Wagenknecht-Partei auf 31 Prozent kommen, verlöre also zwei Prozentpunkte an die Wagenknecht-Parte. SPD, Grüne und FDP würden im Wettbewerb mit der noch nicht gegründeten Partei jeweils einen Prozentpunkt einbüssen.

Aus der Umfrage geht zudem hervor, dass die AfD aktuell am meisten Stimmen an eine Wagenknecht-Partei abgeben müsste. In einer gleichzeitig durchgeführten Insa-Umfrage ohne eine Partei der Ex-Linken-Politikerin kam die AfD auf 21 Prozent der Stimmen, also ganze vier Prozent mehr als mit Konkurrenz aus dem linken Lager.

Sahra Wagenknecht will in Deutschland eine neue Partei gründen. Dass dahinter grosses Wählerpotenzial stecken könnte, wurde bereits erwartet. Eine aktuelle Umfrage offenbart die Ausmasse.

Ukraine-Gespräche in Malta begonnen – Russland nicht dabei

In Malta hat am Samstag ein drittes grosses internationales Ukraine-Treffen für einen möglichen späteren Friedensgipfel zur Beendigung des russischen Angriffskriegs begonnen. «Die internationale Unterstützung für die ukrainische Friedensformel wächst», teilte der Leiter des Präsidentenamtes in Kiew, Andrij Jermak, zum Auftakt mit. Zu der Konferenz versammeln sich am Wochenende Topdiplomaten und nationale Sicherheitsberater zahlreicher Staaten. Jermak sprach von 65 vertretenen Staaten, deutlich mehr als im Sommer in Saudi-Arabien.