Weltkriegsbombe in Teich im deutschen Hannover entschärft

Ein 8.1cm Minenwerfer-Geschoss liegt als Demonstrationszweck der Munitionsreste einer der groessten Truppenschiessplatzes der Schweizer Armee im Gras, aufgenommen am Mittwoch, 17. August 2016 auf der ...
Für die Entschärfung wurden 3350 vorübergehend evakuiert. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Weltkriegsbombe in Teich im deutschen Hannover entschärft

19.08.2025, 10:1019.08.2025, 10:10
Mehr «International»

Eine in einem Teich in Hannover gefundene Weltkriegsbombe ist unschädlich gemacht worden. Ein Taucher des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärfte sie am Montagabend, wie die Feuerwehr in Niedersachsens Hauptstadt mitteilte.

Der britische Blindgänger wog fünf Zentner und lag in zwei Metern Tiefe auf dem Grund des Rückhaltebeckens im Stadtteil Misburg-Süd.

3350 Menschen mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, die in einem Radius von einem Kilometer rund um den Fundort lagen. Sie konnten am späteren Abend wieder zurückkehren. 336 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst waren im Einsatz. (sda/afp)

