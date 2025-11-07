Der neue Airbus A350-1000ULR. Video: extern/qantas

Nonstop von Sydney nach London: So sieht der neue Langstreckenflieger von Qantas aus

Aviatik-Fans, aufgepasst! Qantas hat die ersten Bilder des A350-1000ULR (Ultra Long Range) veröffentlicht.

Der neue A350-1000ULR. Bild: Qantas

Wie die Airline in einer Mitteilung schreibt, habe man «alle wichtigen Komponenten des Flugwerks, darunter der vordere, mittlere und hintere Rumpfbereich zusammengebaut.» Auch die Tragflächen, das Heck und das Fahrwerk seien angebracht worden.

Diese Woche wird das Flugzeug in einen neuen Hangar überführt, wo die Triebwerke und Flugtestinstrumente installiert werden, um es für ein umfangreiches Testflugprogramm vorzubereiten. Dieses soll 2026 starten, die ersten kommerziellen Flüge sind für die erste Hälfte des Jahres 2027 geplant.

In 22 Stunden von Sydney nach London

Das neue Flugzeug soll in Zukunft die längsten Flüge der Welt anbieten, nämlich nonstop von Sydney bis London und New York.

Diese Woche wird das Flugzeug in einen neuen Hangar überführt, wo die Triebwerke und Flugtestinstrumente installiert werden. Bild: Qantas

Möglich macht dies ein zusätzlicher 20'000-Liter-Treibstofftank im hinteren Mittelbereich und effizientere Systeme, wie Qantas schreibt. Dank dieser Neuerungen kann der A350-1000ULR sogar 22 Stunden am Stück fliegen.

Die Direktflüge werden die Gesamtreisezeit im Vergleich zu den heutigen Flügen mit Zwischenstopp um bis zu vier Stunden verkürzen und «die Art und Weise, wie man die Welt bereist, grundlegend verändern», schreibt Qantas. (ome)