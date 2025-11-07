Der HC La Chaux-de-Fonds teilt mit, dass er den Vertrag mit Trainer Louis Matte nach dieser Saison nicht mehr verlängern wird. Louis Matte stiess im Frühling 2022 von Servette (wo er als Assistent wirkte) als Nachfolger von Thierry Paterlini zum HC La Chaux-de-Fonds. In den letzten vier Saisons holte Matte mit dem Team aus dem Neuenburger Jura drei Titel. In der aktuelle Swiss-League Saison belegt der HCC hinter Leader Thurgau den 2. Platz. (riz/sda)
Nati testet gegen Belgien +++ Matte wird La Chaux-de-Fonds nach dieser Saison verlassen
Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.
Louis Matte nur noch bis Ende Saison
Schweiz startet WM-Qualifikation zuhause und testet gegen Belgien
Das Schweizer Frauen-Nationalteam startet mit einem Heimspiel in die WM-Qualifikation für das Turnier 2027 in Brasilien. Die UEFA setzte als erstes Spiel der Schweiz am 3. März die Partie gegen Nordirland an. Vier Tage später spielen die Schweizerinnen dann auswärts in Malta, ehe sie Mitte November gegen die Türkei zuerst zuhause und dann auswärts antreten.
Ehe die WM-Qualifikation im neuen Jahr startet, trifft sich das Schweizer Nationalteam Ende November zum letzten Zusammenzug des Jahres. Es werden die ersten Partien unter dem neuen Cheftrainer Rafel Navarro sein. Dieser Zusammenzug wird in Jerez, Spanien stattfinden und vom 24. November bis zum 2. Dezember andauern. Am 28. November trifft das Nationalteam in Jerez auf Belgien. Eine Woche später folgt ein zweites Testspiel in Jerez gegen einen noch zu bestimmenden Gegner. (riz/sda)
Julia Simon verpasst Olympische Winterspiele nicht
Die zehnmalige Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon, vor zwei Wochen wegen Kreditkartenbetrugs an Teamkolleginnen verurteilt, wird vom französischen Verband für einen Monat gesperrt. Im Prinzip sperrte der französische Skiverband (FFS) die 29-Jährige für sechs Monate - fünf Monate davon allerdings auf Bewährung. Deshalb verpasst Julia Simon den Saisonstart am 29. November in Östersund. Schon beim zweiten Weltcup in Hochfilzen - und vor allem später bei den Olympischen Winterspielen - darf sie aber wieder starten.
Julia Simon wurde vor zwei Wochen vom Strafgericht in Albertville zu drei Monaten Haft auf Bewährung und einer Busse von 15'000 Euro plus aller Verfahrenskosten verurteilt. Sie hatte mit gestohlenen Kreditkarten ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet im Internet Waren im Wert von 2500 Euro erstanden und vor Gericht die Tat gestanden. (riz/sda)
Schiedsrichter wegen Verdacht auf Amtsmissbrauch verhaftet
In der Türkei wurden im Rahmen einer Untersuchung gegen Fussballschiedsrichter, die im Verdacht stehen, auf Fussballspiele gewettet zu haben, 18 Personen in Gewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft Istanbul am Freitag mitteilte. Insgesamt liegen Haftbefehle gegen 21 Personen vor, darunter 17 Schiedsrichter und der Präsident von Eyüpspor, einem Erstligaklub. Es wird wegen des Verdachts auf «Amtsmissbrauch» und «Beeinflussung des Spielergebnisses» ermittelt.
Bereits letzte Woche hatte der Disziplinarrat des türkischen Verbands 149 Schiedsrichter für acht bis zwölf Monate suspendiert, denen vorgeworfen wird, auf Spiele gewettet zu haben. In einer gemeinsamen Erklärung wiesen die Schiedsrichter die «abscheulichen Anschuldigungen» zurück und erklärten, keiner von ihnen habe jemals auf ein Spiel gewettet, das er selbst gepfiffen habe. Ein Teil von ihnen erklärte zudem, dass die Wetten aus einer Zeit stammen, in der sie noch Amateurschiedsrichter waren. (riz/sda/afp)
Niederhäuser und die Clippers verlieren
In der einzigen NBA-Partie, die in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit stattfand, verloren die Los Angeles Clippers mit dem Schweizer Yanic Niederhäuser mit 102:115 gegen die Phoenix Suns.
Niederhäuser, der sich Anfang November am Knöchel verletzt hatte, wurde in der Partie im letzten Viertel während 2:37 Minuten eingesetzt. Dem Freiburger Rookie gelangen vier Punkte und ein Rebound. (riz/sda)
Pegula und Sabalenka im Halbfinal
Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka (Bild) sowie Jessica Pegula stehen beim WTA-Masters in Riad als dritte und vierte Spielerin in den Halbfinals.
Die Belarussin Sabalenka gewann auch ihren dritten Match. Sie warf mit einem Zweisatzsieg Titelverteidigerin Coco Gauff aus dem Rennen. Die Amerikanerin Pegula konnte beim Erfolg über die bereits ausgeschiedene Italienerin Jasmine Paolini Kräfte sparen.
In den Halbfinals trifft Jelena Rybakina auf Jessica Pegula, während Amanda Anisimova der Nummer 1 Aryna Sabalenka gegenüber steht. (ram/sda/afp)
Ajax wirft Heitinga raus
Ajax Amsterdam hat auf die enttäuschenden Ergebnisse der vergangenen Wochen reagiert und den Trainer Johnny Heitinga, der erst im Sommer engagiert worden war, freigestellt. Als Nachfolger ist Erik ten Hag im Gespräch.
Unter dem 42-jährigen Ex-Nationalspieler enttäuschte der Traditionsklub primär im Europacup. In der Champions League belegt Ajax nach vier Niederlagen und mit dem Torverhältnis von 1:14 nach den ersten vier Spieltagen den letzten Tabellenplatz. Am Mittwoch hatte es daheim ein 0:3 gegen Galatasaray abgesetzt. Auch in der Ehrendivision liegen die Amsterdamer als Tabellenvierter bereits acht Punkte hinter dem Spitzenduo Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven. (ram/sda/dpa)
Landry bis Ende Saison Trainer von Ambri-Piotta
Eric Landry bleibt bis mindestens zum Ende der Saison Headcoach des HC Ambri-Piotta. Der Klub teilte mit, dass er auf sportlicher Ebene auf Stabilität setzen möchte. Entsprechend bleiben auch Assistenztrainer René Matte und Sportchef Alessandro Benin vorerst in ihren Funktionen. Derweil soll an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 8. Februar entschieden werden, wer den Verein künftig führen wird.
Am 8. Oktober war es beim Tessiner National-League-Klub zum Eklat gekommen: Trainer Luca Cereda und Sportchef Paolo Duca traten gemeinsam zurück, nachdem bekannt geworden war, dass sich Präsident Filippo Lombardi mit Christian Dubé getroffen hatte, um nach dem misslungenen Saisonstart mögliche Nachfolgelösungen zu besprechen. Darauf legte auch Lombardi sein Amt nieder. Im Februar soll der Verwaltungsrat wieder vervollständigt werden. (riz/sda)
Alcaraz trifft auf Djokovic, Sinner spielt gegen Zverev
Die Gruppenauslosung für die ATP Finals in Turin ist bekannt. Die spanische Weltnummer 2 Carlos Alcaraz wurde der Jimmy-Connors-Gruppe zugeteilt und trifft dort auf Novak Djokovic (ATP 5). Der serbische Rekordsieger – Djokovic triumphierte bereits siebenmal an den ATP Finals – bekommt es in der Gruppe von Alcaraz ausserdem mit Taylor Fritz (ATP 4) und Alex de Minaur (ATP 7) zu tun.
In der Björn-Borg-Gruppe wartet auf den Vorjahressieger Jannik Sinner (ATP 1) der Deutsche Alexander Zverev (ATP 3), der das Turnier der besten acht Tennisspieler der Saison bereits 2018 und 2021 gewinnen konnte. Auch Ben Shelton (ATP 6) gehört dieser Gruppe an.
Der letzte Platz in Sinners Gruppe ist hingegen noch nicht fix vergeben. Provisorisch hält ihn derzeit Felix Auger-Aliassime. Da jedoch Lorenzo Musetti noch an einem Turnier in Athen teilnimmt, könnte er den Kanadier auf der Weltrangliste noch überholen und sich den letzten Startplatz sichern. Dafür muss Musetti in Griechenland gewinnen. (nih/sda)
Mehr als 850'000 Tickets für die Olympischen Spiele sind verkauft
Rund zwölf Wochen vor den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo ist gut die Hälfte aller Tickets verkauft worden. Wie das Organisationskomitee auf Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur DPA mitteilte, wurden mehr als 850'000 von insgesamt 1,6 Millionen Eintrittskarten verkauft.
Besonders begehrte Sportarten seien Eishockey, Biathlon und Langlauf. Aber auch die Skitourenrennen, die neu im olympischen Programm sind, seien fast ausverkauft. Für einige Disziplinen wie Ski alpin, Bob, Schlitteln, Skispringen oder Curling waren zuletzt auf dem offiziellen Portal keine Einzeltickets mehr erhältlich, sondern nur noch teure Hospitality-Angebote. Laut Veranstalter waren mehr als die Hälfte aller Eintrittskarten für jeweils weniger als 100 Euro zu haben. (nih/sda/dpa)
Clint Capela gewinnt mit den Houston Rockets
Die Houston Rockets mit Clint Capela sichern sich in der NBA den fünften Sieg in Folge. Beim 124:109-Sieg gegen die Memphis Grizzlies gelingen dem 31-Jährigen sechs Punkte und zehn Rebounds. Entscheidend waren schliesslich US-Amerikaner Amen Thompson, dem 28 Punkte und zehn Rebounds gelangen, und Alperen Sengün. Der Türke erzielte 20 Punkte.
Der zweite Schweizer, der in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit im Einsatz stand, war Kyshawn George. Mit den Washington Wizards verlor er 107:136 gegen die Boston Celtics. Der 21-Jährige, der mit 28:29 Minuten die drittlängste Einsatzzeit seines Teams hatte, erzielte dabei neun Punkte. Ausserdem gelangen ihm zwei Rebounds. Trotzdem mussten die Wizards ihre sechste Niederlage in Folge hinnehmen. (nih/sda)
Neuer Prozess um Maradona-Tod beginnt im März
Um den Tod der argentinischen Fussball-Legende Diego Maradona beginnt im März ein neuer Prozess. Einem argentinischen Gerichtsdokument, das die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch einsehen konnte, beginnt er am 17. März.
Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren an Herzversagen und einem Lungenödem gestorben, nachdem er sich nach einer Hirn-OP in einer eigens dazu angemieteten Wohnung in einer schicken Gegend nördlich von Buenos Aires hatte pflegen lassen. Die Staatsanwaltschaft wirft seinen Ärzten und Pflegern vor, Maradona mangelhaft betreut und damit seinen Tod in Kauf genommen zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen den sieben Angeklagten zwischen acht und 25 Jahren Gefängnis.
Ein erster Prozess war im Mai gescheitert. Hintergrund ist der Skandal um eine der bisher beteiligten Richterinnen, die ohne Erlaubnis in einer Dokumentarserie über den Prozess aufgetreten war. Im Juli wurden dann drei neue Richter bestimmt. (nih/sda/afp)
