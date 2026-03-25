Collien Fernandes' Schwester meldet sich im Fall Ulmen zu Wort

Die Schauspielerin muss die Auswirkungen sexualisierter Gewalt verarbeiten. Dabei bekommt Collien Fernandes professionelle Unterstützung aus der eigenen Familie.

Jennifer Doemkes / t-online

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Bereits vor einiger Zeit machte Collien Fernandes publik, dass sie Opfer von digitaler sexualisierter Gewalt geworden ist. Sie setzt sich seitdem stark für die Aufklärung und den Schutz von Betroffenen ein und drehte 2024 sogar eine TV-Dokumentation darüber. Vor einigen Tagen erlangte das Thema grosse Aufmerksamkeit, als sie in einem «Spiegel»-Bericht schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhob.

Collien Fernandes: Die Schauspieler erhebt Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann. Bild: www.imago-images.de

Die Schauspielerin beschuldigt Christian Ulmen, sie «virtuell vergewaltigt» zu haben. Er soll über Jahre hinweg gefälschtes pornografisches Bildmaterial von ihr verbreitet, gegenüber Hunderten von Männern im Netz ihre Identität angenommen und diesen in ihrem Namen sexuelle Avancen gemacht haben.

«Ich glaube, vielen Menschen ist nicht bewusst, was für traumatische Auswirkungen das haben kann, wie intensiv man sich in psychotherapeutische Behandlung begeben muss, um diese Traumata aufzuarbeiten», sagte Collien Fernandes am Freitag in den ARD-«Tagesthemen».

Christian Ulmen und Collien Fernandes waren von 2011 bis 2025 verheiratet. Bild: DPA

Das weiss auch ihre Schwester: Elaine Fernandes ist Psychotherapeutin und kennt sich mit dem Thema digitale Gewalt aus. RTL erklärte sie dazu jetzt: «Die Belastungen, die daraus entstehen, sind sehr vielfältig, wie Angst, Stress, Schlafstörungen, Gefühle von Kontrollverlust und Ohnmacht, Rückzug aus sozialen Netzwerken oder der Öffentlichkeit und bei politischem Engagement, Selbstzweifel, Scham oder Schuldgefühle.» Vor allem die Anonymität der Täter mache es für die Opfer schwierig.

Digitale Gewalt könne «jederzeit und überall» stattfinden, und oft gebe es für die Betroffenen keinen «sicheren Ort». Selbst die Strafverfolgungsbehörden seien für viele keine Option, denn sie «gehen davon aus, dass Anzeigen nichts bringen», so Elaine Fernandes. Doch sie rät dringend, «Freunde und Familie mit einzubeziehen.»

Collien Fernandes klagte bewusst in Spanien

Punkte, die auch für Collien Fernandes bei ihrem Schritt an die Öffentlichkeit wichtig waren. «Grundsätzlich hilft es, damit nicht mehr alleine zu sein. Ich glaube, dass es gerade bei Tätern, die kein Unrechtsbewusstsein haben, total wichtig ist, dass die Gesellschaft als Korrektiv funktioniert und dem Täter den Spiegel vorhält», sagte sie in den «Tagesthemen». «Wir müssen darüber sprechen, damit sich etwas verändert, damit überhaupt das Ausmass bekannt wird. Denn auch statistisch können die Fälle nur erfasst werden, wenn sie bekannt sind.»

Unser Kommentar zum Thema: Kommentar Der Fall Collien Fernandes: Es gilt das Prinzip Wut!

Die Mutter einer Tochter habe sich deshalb auch bewusst dafür entschieden, in Spanien zu klagen, wo sie und Christian Ulmen gemeinsam lebten. Weil dort «die Rechte von Frauen deutlich besser sind als in Deutschland». Das Bezirksgericht in Palma bestätigte die Ermittlungen. «Das Verfahren ist noch im Gange», sagte Gerichtssprecherin Agnès Antich Andreu t-online, die Ermittlungen befänden sich «in einer sehr frühen Phase».

Christian Ulmens Anwalt Christian Schertz hat bereits angekündigt, gegen die Berichterstattung des «Spiegel» vorzugehen. Diese sei «aus mehreren Gründen rechtswidrig». Für den Schauspieler gilt die Unschuldsvermutung. t-online hatte ihn sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe um eine Stellungnahme gebeten. Diese blieb unbeantwortet. Stattdessen erhielt t-online das Anwaltsschreiben von Christian Schertz.