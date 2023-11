TV-Legende Hans Meiser ist tot

Die deutsche TV-Legende Hans Meiser ist tot. Das bestätigt sein Radiosender. Er wurde 77 Jahre alt.

Mehr «International»

Hans Meiser. Bild: DPA

Hans Meiser ist gestorben. Das berichtet nun der Radiosender Wellenrausch. In einem Instagram-Post heisst es: «Eine Meldung in eigener Sache: TV-Legende, Moderator und Mitgründer von unserem Sender Radio Wellenrausch ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben.»

Der Sender blickt auf das berufliche Wirken des Verstorbenen zurück. Er habe sich «vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt». Über Jahre verfolgte Meiser erfolgreich eine Karriere im Radio und Fernsehen.

«Wir werden diesen grossartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke, Hans. Danke für alles», heisst es am Ende des Trauerposts.

Zudem erklärt der Sender, was Hans Meisers letzter Wunsch gewesen sei: «Der letzte Wunsch war von Hans, dass wir den Radiosender weiterführen und den schweren Start mit vielen Hürden meistern und nicht aufgeben. Die Motivation, den Spass und das Ziel, einen tollen Radiosender zu kreieren, darf nicht verloren gehen.» (jaw)

Update folgt ...