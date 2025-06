Iran greift US-Stützpunkte in Katar und Irak an – was wir wissen

Iran greift US-Stützpunkte in Katar an – was wir wissen

Was ist passiert?

Der Iran feuert am Montagabend Schweizer Zeit Raketen in Richtung Katar ab. Ziel war der grösste US-Militärstützpunkt im Nahen Osten.

Der Angriff in der katarischen Hauptstadt Doha galt dem Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid, wie Irans staatlicher Rundfunk berichtete.

Wie ein US-Verteidigungsbeamter sagt, kamen Kurz- und Mittelstreckenraketen zum Einsatz. Berichte über Todesopfer gibt es bislang nicht. Katar hatte kurz vor den Angriffen die Sperrung seines Luftraums mitgeteilt.

Welche Ziele im Irak attackiert wurden, war zunächst unklar. Auch weitere Länder im Nahen Osten scheinen derzeit Raketenangriffe aus dem Iran zu befürchten. So haben gemäss Flightradar24 auch die Vereinigten Arabischen Emirate ihren Luftraum geschlossen. Kurz darauf zogen gemäss Medienberichten Bahrain und Kuwait nach. Gemäss syrischen Sicherheitsbeamten sind auch US-Stützpunkte in Syrien in voller Alarmbereitschaft.

Wie viele Raketen und Drohnen feuerte der Iran ab?

Iran bombardiert US-Stützpunkte Video: watson/sabethvela

Ein israelischer Repräsentant sagte mehreren Medien zufolge, der Iran habe insgesamt zehn Raketen auf US-Ziele in Katar abgefeuert. «Die Zahl der eingesetzten Raketen in dieser erfolgreichen Operation entsprach exakt der Anzahl der Bomben, die die USA bei ihrem Angriff auf Irans Nuklearanlagen verwendet hatten», hiess es in einer Erklärung des iranischen Nationalen Sicherheitsrats.

Zum Vergleich: Seit Beginn der israelischen Militäroperation gegen den Iran hat dieser nach Angaben des Büros für Diplomatie über 450 Raketen und 400 Drohnen auf Israel abgefeuert. Dabei wurden 24 Menschen getötet.

Wie wird der Angriff gewertet?

Der Gegenschlag des Irans – sollte er mit dieser Aktion abgeschlossen sein – erweckt den Eindruck, dass Teheran nicht an einer weiteren Eskalation interessiert ist. Laut einem Bericht der «New York Times» hatte der Iran die katarischen Behörden im Voraus über die bevorstehenden Angriffe informiert. Der Iran habe symbolisch zurückschlagen müssen – dies allerdings derart, dass allen Seiten ein Ausweg offen stehe, schrieb die Zeitung. Iranische Beamte hätten dies als eine ähnliche Strategie wie 2020 beschrieben: Damals hatte der Iran den Irak vorgewarnt, bevor er nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani ballistische Raketen auf einen amerikanischen Stützpunkt im Irak abfeuerte.

Wie rechtfertigt der Iran den Angriff?

Bei den laufenden Raketenangriffen handelt es sich um Vergeltungsschläge nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen von der Nacht auf Montag. Die Operation mit dem Namen «Verheissung des Sieges» habe begonnen, hiess es in einer Erklärung der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna.

In einer Erklärung von Irans oberster Sicherheitsbehörde heisst es, dass der Iran die gleiche Anzahl von Bomben eingesetzt hat, wie die USA bei ihren Angriffen auf die iranischen Atomanlagen. Dazu schreibt der Iran:

«Die Islamische Republik Iran wird, im Vertrauen auf den allmächtigen Gott und das gläubige, stolze Volk Irans, niemals irgendeine Aggression gegen ihre territoriale Integrität, Souveränität oder nationale Sicherheit unbeantwortet lassen.»

Nach Angaben der New York Times hat der Iran Katar im Voraus über die bevorstehenden Angriffe informiert, um die Zahl der Opfer zu minimieren.

Wie reagiert Katar?

Katar bezeichnet den iranischen Raketenangriff auf die US-Basis Al-Udeid als «eklatante Verletzung» der Souveränität», wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt ausserdem, dass Katar sich das Recht vorbehalte, auf den iranischen Angriff zu reagieren. Weiter liess das Land verlauten, die Angriffe auf die US-Stützpunkte seien erfolgreich abgewehrt worden.

In einem ausführlichen Statement schreibt Katar:

«Der Staat Katar verurteilt den Angriff der Iranischen Revolutionsgarde auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid aufs Schärfste. Wir betrachten diesen Angriff als eklatante Verletzung der Souveränität des Staates Katar, seines Luftraums, des Völkerrechts sowie der Charta der Vereinten Nationen. Wir bekräftigen, dass Katar sich das Recht vorbehält, direkt und in einem dem Ausmass und der Art dieser dreisten Aggression entsprechenden Rahmen zu reagieren – im Einklang mit dem Völkerrecht.



Wir versichern, dass die katarische Luftabwehr den Angriff erfolgreich vereitelt und die iranischen Raketen abgefangen hat. Eine ausführliche Erklärung zu den Umständen des Angriffs wird zu einem späteren Zeitpunkt vom Verteidigungsministerium veröffentlicht.



Wir betonen ausserdem, dass die Fortsetzung solch eskalierender militärischer Handlungen die Sicherheit und Stabilität der Region untergräbt und sie in Situationen führen kann, die katastrophale Folgen für den internationalen Frieden und die Sicherheit haben könnten.



Wir fordern die sofortige Einstellung aller militärischen Handlungen sowie eine ernsthafte Rückkehr an den Verhandlungstisch und in den Dialog.



Darüber hinaus war der Staat Katar eines der ersten Länder, das vor den Gefahren einer Eskalation durch Israel in der Region gewarnt hat. Wir haben stets dazu aufgerufen, diplomatische Lösungen zu priorisieren und betont, wie wichtig gutnachbarschaftliche Beziehungen und das Vermeiden von Eskalationen sind.



Wir bekräftigen, dass nur durch Dialog die aktuellen Krisen überwunden und die Sicherheit der Region sowie der Frieden für ihre Bevölkerung gewährleistet werden können.



Der Stützpunkt war bereits zuvor gemäss bewährter Sicherheits- und Vorsichtsmassnahmen evakuiert worden, angesichts der angespannten Lage in der Region. Alle notwendigen Schritte wurden unternommen, um die Sicherheit des Personals auf dem Stützpunkt zu gewährleisten, einschliesslich der Mitglieder der katarischen Streitkräfte, befreundeter Truppen und anderer. Wir bestätigen, dass es durch den Angriff weder Verletzte noch Todesopfer gegeben hat.»



Wie reagieren die USA?

«Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Berichte über amerikanische Verletzte», sagte ein Vertreter des Ministeriums. Die Lage werde weiterhin genau beobachtet, erklärte er. Zu einer möglichen Reaktion der USA gab es bislang keine Angaben. Wie CNN berichtet, befinden sich Verteidigungsminister Pete Hegseth und der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, Dan Caine, laut einem Beamten des Weissen Hauses im sogenannten Situation Room.

Wie ein weiterer Beamter gegenüber CNN sagt, gingen die USA von einem iranischen Vergeltungsschlag aus. Donald Trump wolle jedoch keine weitere militärische Eskalation in der Region.

Am frühen Abend kursierten iranische Medienberichte, in denen auch von einer Attacke auf einen US-Militärstützpunkt im Irak die Rede war. Quellen in irakischen Sicherheitskreisen dementierten dies.

(dab, mit Material von Keystone-SDA)