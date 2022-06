Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Der eine oder andere Weltpolitik-Interessierte dürfte in Erklärungsnot geraten, wenn er zu Hause oder am Arbeitsplatz dabei beobachtet wird, wie er regelmässig das Forum Anime_Titties besucht.

Doch Reddit wäre nicht Reddit, wenn nicht eine Gruppe enttäuschter Weltpolitik-Fans einen kreativen Lösungsansatz gefunden hätte. Sie gründeten das Unterforum Anime_Titties. Dort wird nun in aller Seelenruhe wieder Weltpolitik besprochen. Das Forum hat bereits über 350'000 Abonnenten.

Die Reaktion blieb nicht aus. Aus Protest begannen User Bilder von Gemüse hochzuladen – auch das wurde geduldet. Selbstverständlich blieb es nicht beim Grünzeug. Bekanntermassen führen viele Wege nach Rom – und im Internet fast jeder zu Pornografie. Und so fanden am Ende im Forum WorldPolitics Oben-Ohne-Anime-Frauen den grössten gemeinsamen Nenner. Seither dominieren gezeichnete und weniger gezeichnete Brüste, aber auch zufällige Memes und Bilder das einst grösste Weltpolitik-Forum.

Das rief die Anhänger und die Propagandamaschinerie der beiden grossen amerikanischen Parteien auf den Plan. In einem Krieg um die Vorherrschaft füllten sie das Forum mit immer mehr inneramerikanischen Themen. Der Fokus des Forums verschob sich. Die internationale Ausrichtung ging verloren, das Forum verwandelte sich von einem viel beachteten Informationsinstrument für Politikinteressierte zu einer kaum zu ertragenden US-Propagandasuppe.

Auf Reddit werden täglich Hunderttausende solcher Einträge verfasst (830'000 im Schnitt im Jahr 2020). An aktiven Tagen können es auch über eine Million sein. Die meisten gehen unbeachtet in der Masse unter. Erfolgreiche Einträge hingegen landen auf der berüchtigten Front Page und werden von Millionen von Menschen beachtet. Es braucht nicht die Analyse einer Raketenphysikerin, ums das Missbrauchspotential zu erkennen – vor allem angesichts der Besuchermassen. Reddit gehört zu den 20 meistbesuchten Webseiten weltweit: Hier tummeln sich nicht nur unbescholtene User, sondern auch Spindoctors. Ihr Ziel ist es, mit gezielter Propaganda möglichst viele Leute zu erreichen.

Reddit ist ein sogenannter Social-News-Aggregator. Das bedeutet: Benutzer können selbstständig Einträge zu Themen verfassen. Häufig handelt es sich dabei um einen blossen Link auf eine News-Seite. Die Userbeiträge werden dann in einer Kommentarspalte besprochen.

Dänemark und Kanada haben am Dienstag einen jahrelangen Konflikt beiseitelegen können. Die beiden Länder einigten sich darauf, auf der Hans-Insel im hohen Norden zwischen Kanada und Grönland eine Landgrenze zu schaffen. Die westliche Hälfte gehört nun offiziell der kanadischen Region Baffin an, der Osten dem Distrikt Qaanaaq in der grönländischen Kommune Avannaata. Zuvor hatten sowohl Kanada als auch Dänemark die ganze Insel 49 Jahre lang für sich beansprucht.