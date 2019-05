«Freie Meinung im Internet einschränken» – CDU-Chefin irritiert mit Aussage über Rezo

Was für ein Tag für die deutschen Christdemokraten: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte nach den EU-Wahlen die schwere Aufgabe, das schlechteste Ergebnis ihrer Partei bei einer bundesweiten Wahl erklären zu müssen.

Sie tat das bei einer Pressekonferenz am Montag in Berlin. Zunächst auch mit einer gehörigen Portion Selbstkritik: «Zu diesem Ergebnis haben zuallerletzt eigene Fehler geführt.» Es werde «nicht damit getan sein, an ein oder zwei Stellen einen Beschluss zu verändern oder personell etwas zu drehen», sagte AKK.

Auch, als die versammelten Journalisten Fragen stellen konnten, zeigte AKK Demut. Als sie nach dem Youtube-Video von Rezo gefragt wurde, antwortete die Parteichefin: «Die Tatsache, dass wir erst sehr spät reagiert haben, ist nicht das Handling, das man in einem Wahlkampf zeigen muss.»

Aber ganz am Ende – einige TV-Sender hatten bereits ihre Übertragung der Pressekonferenz eingestellt – sagte Kramp-Karrenbauer dann einige Sätze, die auf Twitter für Häme und für Spott sorgten.

Kramp-Karrenbauer sprach dabei über den Aufruf von über 70 Youtubern, bei der Europawahl nicht für die CDU oder die SPD zu stimmen.

Die ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann verbreitete ein gekürzt aufgeschriebenes Zitat von AKK:

Hier die komplette Aussage von AKK zum Nachlesen: