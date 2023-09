Donald Trump Jr. verkündet auf X den Tod seines Vaters Donald Trump. Bild: keystone

Donald Trump Jr. wettert auf X-Account – angeblich Opfer von Hackern

Anna Von Stefenelli / watson.de

Donald Trump Jr. fällt immer mal wieder mit kuriosen Äusserungen auf Social Media auf. Einmal behauptete der Sohn des gleichnamigen Ex-Präsidenten Donald Trump, soziale Medien würden vor allem «verrückte Leute» aus den Reihen der Republikaner fördern.

Nun ist er offenbar selbst verrückt geworden. Das könnte man zumindest denken, wenn man am Mittwochnachmittag seine Aktivitäten auf seinem X-Account (ehemals Twitter) verfolgte. Dort setzte er Beiträge ab, die mehr als fragwürdig sind.

Ist Trump Jr. (rechts) verrückt geworden? Bild: keystone

Donald Trump Jr. verkündet Tod seines Vaters

Am Mittwochnachmittag veröffentlichte Donald Trump Jr. mehrere Posts auf X, die selbst für ihn ungewöhnlich anmuten. So beleidigt er dort etwa in einem Tweet den Präsidenten Joe Biden mit den Worten: «Stupid Ass N*gga». Ein Tweet verstörte die X-User:innen im ersten Moment besonders. Der 45-Jährige schrieb auf seinem Account: «Ich muss leider mitteilen, dass mein Vater Donald Trump verstorben ist.»

Auf dem X-Account Trumps gab es kuriose Beiträge zu entdecken. Bild: x/@donaldjtrumpjr

Für alle, die sich Sorgen machen könnten, fügte Donald Trump Jr. an: «Ich werde im Jahr 2024 für das Amt des Präsidenten kandidieren.»

Schon bei diesen Beiträgen dürfte sich der eine oder andere gewundert haben. Warum verkündet man zum Scherz den Tod seines eigenen Vaters? Und das auch noch öffentlich?

Donald Trump Jr. verwundert mit merkwürdigen Posts auf seinem X-Account

Wer den Account des 46-Jährigen weiter im Blick behielt, dem dürfte aufgefallen sein, dass hier auf dem X-Account etwas nicht stimmte. Denn der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten setzte gleich mehrere Beiträge ab, die untypisch für ihn sind. So verkündete er mit kryptischen Worten: «Das kam gerade herein: Nordkorea steht kurz davor, in die Pfanne gehauen zu werden.»

Dazu schrieb er in einem anderen Beitrag: «Ein paar interessante Nachrichten mit Jeffrey Epstein!»

Ob es wohl tatsächlich interessante Nachrichten mit Jeffrey Epstein auf dem Trump-Profil gibt? Bild: x/@donaldjtrumpjr

Zahlreichen User:innen fiel schnell auf, dass der Account von Trump wohl einem oder mehrere Hacker zum Opfer gefallen ist. In den Kommentaren sammeln sich Beiträge von Personen, die sich amüsiert über die kuriosen Tweets zeigen.

Ein Parodie-Account des ehemaligen US-Präsidenten Trump kommentierte den Beitrag zur Todesmeldung etwa mit den Worten: «Ich lebe, sorry.» Und unter einem anderen Tweet hiess es vonseiten des Accounts: «Gib meinem Sohn seinen Account zurück.»

Offenbar ist das auch X aufgefallen. Nur eine halbe Stunde, nachdem die ersten Tweets abgesetzt waren, war der Spuk auch schon wieder vorbei. Die Beiträge waren gelöscht. Ob sein Account tatsächlich gehackt wurde, wird sich wohl noch zeigen. Und vielleicht auch, ob es tatsächlich interessante Nachrichten mit Jeffrey Epstein gibt ...