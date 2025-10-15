recht sonnig13°
DE | FR
burger
International
Digitales

Waymo-Robotaxis auf dem Weg nach Europa

Waymo-Robotaxis auf dem Weg nach Europa

15.10.2025, 17:5015.10.2025, 17:50
A Waymo vehicle drives past a No U-Turn sign in San Bruno, Calif., Tuesday, Sept. 30, 2025. (AP Photo/Jeff Chiu) Waymo Traffic Ticket
Ein Waymo-Taxi in Kalifornien.Bild: keystone

Die fahrerlosen Robotaxis von Waymo kommen nach Europa: Die Google-Schwesterfirma will im kommenden Jahr in London starten. In den nächsten Monaten sollen die nötigen Erlaubnisse eingeholt werden, wie Waymo ohne einen genauen Termin ankündigte.

Waymo gilt als führend beim autonomen Fahren. Robotaxis der Firma machten in einer Handvoll US-Städte bisher mehr als zehn Millionen bezahlte Fahrten mit Passagieren.

Tech-Milliardär Elon Musk versucht allerdings gerade, den jungen Markt mit Autos von Tesla aufzurollen. Ein grosser Unterschied ist, dass Musk sich bei selbstfahrenden Autos nur auf Kameras verlässt, während Waymo zusätzlich teurere Laserradare einsetzt, die die Umgebung der Fahrzeuge abtasten.

Musks Ansatz hat den Vorteil, dass Tesla deutlich günstiger einen Robotaxi-Dienst anbieten kann. Allerdings zweifeln Experten und Konkurrenten an, dass autonomes Fahren verlässlich nur mit Kameras umgesetzt werden kann.

In London wird Waymo auf Uber als Konkurrenten treffen: Der Fahrdienst-Vermittler kooperiert mit der Firma Wayve, die Technik für selbstfahrende Autos entwickelt. Erfahrungen mit dem Linksverkehr sammelt Waymo bereits mit Testfahrten in Tokio. (sda/awp/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Hamas übergab falsche Leiche +++ Präsident Abbas verurteilt Hinrichtungen
3
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
4
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
4
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
5
Schweizer kaufen immer öfter Käse, Wein und Schoggi aus dem Ausland – das sind die Gründe
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
4
Drama!? Dorothee Elmigers Buchpreis-Siegerbuch ist nicht erhältlich
5
Alt Bundesrat Couchepin: «Sagt die FDP Ja zu Europa, erhöhe ich die Parteispende»
Trump findet sein «Time»-Cover «schlechtestes Bild aller Zeiten»
Donald Trump steht erneut im Mittelpunkt – diesmal wegen eines Fotos. Auf dem Titelbild des «Time Magazine» sieht er sich so unvorteilhaft dargestellt, dass er öffentlich dagegen wettert. Was genau ihn so stört – und wie das Netz darauf reagiert.
Donald Trump weiss sich zu inszenieren. Das Gespür für mediale Auftritte und für ausdrucksstarke Bilder ist eine der Kernkompetenzen des US-Präsidenten. Letztlich war es ein gewisser Instinkt, der für das Bild des angeschossenen, aber unerschütterlichen Politikers nach einem Attentat sorgte. Wirkmächtig war es. Wohl auch diese Selbstinszenierung bescherte ihm den Chefsessel im Oval Office.
Zur Story