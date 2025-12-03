Picdump 166 – Memes, Memes, Memes!

Sergio Minnig Folge mir

Mehr «Spass»

So siä nämi mi scho Wunder, wiä vil vo ew dank dum Läsu va discher Ileitig zumindest es Müh besser Wallisertidsch verstähnt. Ich hoffu äs sige vil! Aber ja, um das geits ja hiä nit.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Ein Wald als Wolke, bei dem es Laub «regnet».

So soll das Werk heissen:

Es herbstelet



Die Idee kam von:

jayy



Und hier ist es:

Bild: internet

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username: Abschicken

Das erwartet dich heute:

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



was willst du dir ansehen? Best-of Kommentarspalte: Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Ach, die Gesellschaft. 🙄

Wie mich die Leute sehen, wenn ich ihnen sage, dass ich keine Kinder haben möchte.

Es ist so ein Vibe-Töter.

Der Refrain eines Knallersongs.

GPS-Wegbeschreibung.



Von wegen …

Der November ist der Monat, in dem man sich verliebt.

Ich im November:

Interessanter Gedanke.

Wenn du jemanden nach seinem Namen fragst, fragst du ihn im Grunde genommen, welches Geräusch du machen sollst, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Manchmal ist man so naiv.

Als ich dachte, Basteln mit meinem Kleinkind wäre eine gute Idee.

Wie diabolisch.

Wenn ich Gedanken lesen könnte, würde ich diese Fähigkeit nutzen, um deine Witze vor dir und lauter als du selbst zu erzählen.

Eine der grössten Lügen aller Zeiten.

Ich: Ich erledige das, wenn ich zu Hause bin.

Ich, wenn ich zu Hause bin:

Da kannst du sagen, was du willst ...

Meine Jungs. Ich. Ein Voice-Crack.

Mein vernichtendes Argument.

Schon auch sehr lustig.

Kann schon mal passieren.

Ich, wie ich schweigend weiterfahre, nachdem ich fast einen Autounfall verursacht hätte, der meine Schuld gewesen wäre.

Dass es mit dem Reifenhersteller zu tun hat, war mir klar, aber nicht, dass Bibendum auch wirklich dabei ist.



Ich verliere den Verstand. Ich wusste NICHT, dass Michelin-Sterne von Michelin-Männchen (Bibendum) an Restaurants vergeben werden.

Ich habe meine tatsächlich, seit ich 11 bin.

Mein 30-jähriges Ich.

Die E-Mail-Adresse, die ich mit 13 erstellt habe.



Das kenne ich nur zu gut.

Mein Problem ist, dass ich mich über Stress aufrege, bevor es überhaupt Stress gibt, über den ich mich aufregen könnte.

PiDi gegen Klimaerwärmung!

Memes. Endlose Windkraft.

Das ist das Bösartigste, was ich seit langem gesehen habe.

Ich bin gerade losgegangen, um mir den Kuchen zu holen, auf den ich mich schon den ganzen Tag gefreut habe, und...

Na ja, falsch ist es ja nicht.

Hier kommt das Kaugummi hin!

Wenn überhaupt. 😅

Wenn ich sage «Ich werde mir diesen Film bald ansehen», dann kann das sowohl heute Abend als auch 2027 bedeuten.

Guter Trick des Richters.

Richter: Ich lasse alle Anklagen gegen Sie fallen.

Ich: Danke, ich werde es nicht wieder tun.

Mein Anwalt:

Na ja, immerhin hat es nicht geschadet.

Ich dachte, ich hätte mein Leben in Ordnung gebracht, nur weil ich mein Zimmer aufgeräumt habe.

Oh ja, hier, ich auch!

Lieber Weihnachtsmann, ich möchte, dass alle meine Rechnungen bezahlt werden.

Denk das nächste Mal darüber nach.

Ich, nachdem ich eine Spinne gesehen habe: Igitt, weg damit!

Die Spinne, die mich vor Mücken schützt:

Glaubt mir, es ist wirklich ein super Tipp. Damit hatte ich mit meinem Bus im Ausland ein paar mal die besten Plätze am Meer.

Mit der Liegengeblieben-Methode irgendwo 15 Minuten lang parken.

Nein, das wird sich nie durchsetzen!

Es ist der Moment, auf den du gewartet hast.

Wenn das Lied, das du auswendig gelernt hast, im Auto läuft:

Mal kurz wieder das Gleichgewicht herstellen.

*Wenn du in einem Kampfspiel mit deinem Freund nachsichtig bist*

Freund: Wow. Ich glaube, ich bin besser als du in deinem eigenen Spiel!

Ich:

Warum sagen Väter sowas? 😅

Kind: *Erleidet eine leichte Schnittwunde am Bein*

Vater: Sieht so aus, als müssten wir es amputieren.

Kind:

Wie kann der nur …?

Mein Uber-Fahrer hat eine andere Fahrt angenommen, während ich noch im Auto sitze.

Lass den Gedanken etwas wirken.

Iss das Toilettenpapier, damit es beim Rausgehen abwischt.

Der Umfang meines technischen Genies kennt buchstäblich keine Grenzen.



Leider fühlt es sich nicht so cool an.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 69 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!