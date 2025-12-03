Nebel
Picdump 166 – Memes, Memes, Memes!

03.12.2025, 05:0903.12.2025, 05:09
Sergio Minnig
So siä nämi mi scho Wunder, wiä vil vo ew dank dum Läsu va discher Ileitig zumindest es Müh besser Wallisertidsch verstähnt. Ich hoffu äs sige vil! Aber ja, um das geits ja hiä nit.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
Ein Wald als Wolke, bei dem es Laub «regnet».

So soll das Werk heissen:
Es herbstelet

Die Idee kam von:
jayy

Und hier ist es:
Bild
Bild: internet
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
26.11.2025 07:16
quadratisch, praktisch, gut?
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
26.11.2025 06:45
Auto zu verkaufen
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
Fretless Guy
Leser-Kommentar von Fretless Guy
26.11.2025 10:21
Hier noch einen 😉
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
26.11.2025 08:26
Hatten wir glaube ich schon, aber ich finde den einfach so gut.
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
26.11.2025 06:55
Fischbrötchen mmmh
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
26.11.2025 06:47
Hätte paar Toitois aufstellen sollen
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
26.11.2025 09:58
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
26.11.2025 08:30
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
NepomukVogl
Leser-Kommentar von NepomukVogl
26.11.2025 06:50
🧐
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
26.11.2025 07:16
🧠
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
26.11.2025 06:57
Wie schön
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
26.11.2025 10:07
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Picdump 165 – zurück in die Memes!\n
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
26.11.2025 06:53
Willkommen zurück Sergio... Und Danke vielmals für die Akte-X-Reverenz mit Scully und Mulder... 😍
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
26.11.2025 09:57
Sauerteig - das Original
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild
Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
26.11.2025 09:07
Eine freundliche Bitte
Zu: Picdump 165 – zurück in die Memes!
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: internet

Ach, die Gesellschaft. 🙄

Bild
Bild: imgur

Wie mich die Leute sehen, wenn ich ihnen sage, dass ich keine Kinder haben möchte.

Es ist so ein Vibe-Töter.

i
Bild: imgur

Der Refrain eines Knallersongs.
GPS-Wegbeschreibung.

Von wegen …

Bild
Bild: instagram

Der November ist der Monat, in dem man sich verliebt.
Ich im November:

Interessanter Gedanke.

Bild
Bild: imugr

Wenn du jemanden nach seinem Namen fragst, fragst du ihn im Grunde genommen, welches Geräusch du machen sollst, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Manchmal ist man so naiv.

i
Bild: imgur

Als ich dachte, Basteln mit meinem Kleinkind wäre eine gute Idee.

Wie diabolisch.

Bild
Bild: imgur

Wenn ich Gedanken lesen könnte, würde ich diese Fähigkeit nutzen, um deine Witze vor dir und lauter als du selbst zu erzählen.

Eine der grössten Lügen aller Zeiten.

Bild
bild: instagram

Ich: Ich erledige das, wenn ich zu Hause bin.
Ich, wenn ich zu Hause bin:

Da kannst du sagen, was du willst ...

Bild
Bild: imgur

Meine Jungs. Ich. Ein Voice-Crack.
Mein vernichtendes Argument.

Schon auch sehr lustig.

Bild
bild: instagram

Kann schon mal passieren.

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich schweigend weiterfahre, nachdem ich fast einen Autounfall verursacht hätte, der meine Schuld gewesen wäre.

Dass es mit dem Reifenhersteller zu tun hat, war mir klar, aber nicht, dass Bibendum auch wirklich dabei ist.

Bild
Bild: imgur

Ich verliere den Verstand. Ich wusste NICHT, dass Michelin-Sterne von Michelin-Männchen (Bibendum) an Restaurants vergeben werden.

Ich habe meine tatsächlich, seit ich 11 bin.

Bild
Bild: instagram

Mein 30-jähriges Ich.
Die E-Mail-Adresse, die ich mit 13 erstellt habe.

Das kenne ich nur zu gut.

v
Bild: imgur

Mein Problem ist, dass ich mich über Stress aufrege, bevor es überhaupt Stress gibt, über den ich mich aufregen könnte.

PiDi gegen Klimaerwärmung!

Bild
Bild: IMGUR

Memes. Endlose Windkraft.

Das ist das Bösartigste, was ich seit langem gesehen habe.

Bild
Bild: imgur

Ich bin gerade losgegangen, um mir den Kuchen zu holen, auf den ich mich schon den ganzen Tag gefreut habe, und...

Na ja, falsch ist es ja nicht.

Bild
Bild: instagram

Hier kommt das Kaugummi hin!

Wenn überhaupt. 😅

Bild
Bild: imgur

Wenn ich sage «Ich werde mir diesen Film bald ansehen», dann kann das sowohl heute Abend als auch 2027 bedeuten.

Guter Trick des Richters.

Bild
Bild: imgur

Richter: Ich lasse alle Anklagen gegen Sie fallen.
Ich: Danke, ich werde es nicht wieder tun.
Mein Anwalt:

Na ja, immerhin hat es nicht geschadet.

Bild
Bild: imgur

Ich dachte, ich hätte mein Leben in Ordnung gebracht, nur weil ich mein Zimmer aufgeräumt habe.

Oh ja, hier, ich auch!

Bild
Bild: instagram

Lieber Weihnachtsmann, ich möchte, dass alle meine Rechnungen bezahlt werden.

Denk das nächste Mal darüber nach.

Bild
Bild: imgur

Ich, nachdem ich eine Spinne gesehen habe: Igitt, weg damit!
Die Spinne, die mich vor Mücken schützt:

Glaubt mir, es ist wirklich ein super Tipp. Damit hatte ich mit meinem Bus im Ausland ein paar mal die besten Plätze am Meer.

Bild
Bild: imgur

Mit der Liegengeblieben-Methode irgendwo 15 Minuten lang parken.

Nein, das wird sich nie durchsetzen!

Bild
Bild: imugr

Es ist der Moment, auf den du gewartet hast.

Bild
Bild: imgur

Wenn das Lied, das du auswendig gelernt hast, im Auto läuft:

Mal kurz wieder das Gleichgewicht herstellen.

Bild
Bild: imgur

*Wenn du in einem Kampfspiel mit deinem Freund nachsichtig bist*
Freund: Wow. Ich glaube, ich bin besser als du in deinem eigenen Spiel!
Ich:

Warum sagen Väter sowas? 😅

Bild
Bild: imgur

Kind: *Erleidet eine leichte Schnittwunde am Bein*
Vater: Sieht so aus, als müssten wir es amputieren.
Kind:

Wie kann der nur …?

Bild
Bild: imgur

Mein Uber-Fahrer hat eine andere Fahrt angenommen, während ich noch im Auto sitze.

Lass den Gedanken etwas wirken.

Bild
Bild: imgur

Iss das Toilettenpapier, damit es beim Rausgehen abwischt.
Der Umfang meines technischen Genies kennt buchstäblich keine Grenzen.

Leider fühlt es sich nicht so cool an.

Bild
Bild: imgur
Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 69
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

