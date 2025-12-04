wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Videos
Video

Trump schläft bei Kabinettssitzung ein – Jimmy Kimmel hat die Erklärung

Video: extern/Hanna Dedial

Trump macht den «Sleepy Joe» – Jimmy Kimmel weiss, warum

Donald Trump dämmert vor laufender Kamera in der Kabinettssitzung weg. Comedian Jimmy Kimmel liefert eine mögliche Erklärung dafür.
04.12.2025, 14:0004.12.2025, 14:37

160 Posts innert 5 Stunden. Diesen Rekord stellte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auf. Durchschnittlich alle zwei Minuten setzte er Posts auf seiner eigenen Plattform Truth Social ab oder repostete einen Beitrag.

Den Preis dafür zahlte der 79-Jährige am nächsten Tag in der Kabinettssitzung. Vor laufenden Kameras fielen ihm immer wieder die Augen zu. Ihm, der es bis heute nicht lassen kann, über seinen Vorgänger Joe Biden zu lästern und ihn als «Sleepy Joe» zu verunglimpfen.

Das ist gefundenes Fressen für den US-Talkmaster und Comedian Jimmy Kimmel. In der neusten Ausgabe von «Late Night USA» amüsiert er sich über den müden Präsidenten, der zu wenig Schlaf bekomme, weil er lieber auf Social Media poste:

Video: extern/Hanna Dedial

Weniger als sechs Stunden nach seinem Posting-Marathon war Donald Trump auch schon wieder wach. Um 5.48 Uhr war er bereits wieder online und lobte seinen eigenen Online-Dienst in höchsten Tönen: «Truth Social ist das Beste! Nichts kommt auch nur nahe!!!»

In der Kabinettssitzung machte Donald Trump auch wieder Aussagen zu seinem Gesundheitszustand und lobte die «guten Resultate», die er in seinem neusten Gesundheits-Check-up «erzielt» habe.
(hde)​

Mehr Videos:

Die besten Aussagen von der Jimmy-Kimmel-Rückkehr

Video: watson/din

Jimmy Kimmels erster Monolog nach der Trump-Wahl

Video: watson/Michael Shepherd

So fies entlarvt Jimmy Kimmel Nicht-Wähler

Video: watson/nico franzoni
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Fotos von Epstein-Insel veröffentlicht
1 / 14
Neue Fotos von Epstein-Insel veröffentlicht
quelle: house oversight democrats
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Talkshow-Hosts solidarisieren sich mit Kimmel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«Mit Aromat ist alles besser»: Wir haben die Aromat-Zweifel-Chips mit euch getestet
Zweifel und Aromat haben in einer Kooperation Zweifel-Chips mit Aromatgeschmack kreiert. Wir haben sie probiert.
Wenn man an Schweizer Delikatessen (!) denkt, kommen einem schnell das Aromat-Gewürz oder auch die knusprigen Chips von Zweifel in den Sinn. Wenn sich die beiden nun fest gernhaben und sich innig umarmen, kommt dabei ein Zweifel-Chips-mit-Aromatgeschmack-Baby heraus.
Zur Story