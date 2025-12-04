Video: extern/Hanna Dedial

Trump macht den «Sleepy Joe» – Jimmy Kimmel weiss, warum

Donald Trump dämmert vor laufender Kamera in der Kabinettssitzung weg. Comedian Jimmy Kimmel liefert eine mögliche Erklärung dafür.

160 Posts innert 5 Stunden. Diesen Rekord stellte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auf. Durchschnittlich alle zwei Minuten setzte er Posts auf seiner eigenen Plattform Truth Social ab oder repostete einen Beitrag.

Den Preis dafür zahlte der 79-Jährige am nächsten Tag in der Kabinettssitzung. Vor laufenden Kameras fielen ihm immer wieder die Augen zu. Ihm, der es bis heute nicht lassen kann, über seinen Vorgänger Joe Biden zu lästern und ihn als «Sleepy Joe» zu verunglimpfen.

Das ist gefundenes Fressen für den US-Talkmaster und Comedian Jimmy Kimmel. In der neusten Ausgabe von «Late Night USA» amüsiert er sich über den müden Präsidenten, der zu wenig Schlaf bekomme, weil er lieber auf Social Media poste:

Weniger als sechs Stunden nach seinem Posting-Marathon war Donald Trump auch schon wieder wach. Um 5.48 Uhr war er bereits wieder online und lobte seinen eigenen Online-Dienst in höchsten Tönen: «Truth Social ist das Beste! Nichts kommt auch nur nahe!!!»

In der Kabinettssitzung machte Donald Trump auch wieder Aussagen zu seinem Gesundheitszustand und lobte die «guten Resultate», die er in seinem neusten Gesundheits-Check-up «erzielt» habe.

