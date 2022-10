Nun doch: Google bietet Trumps Onlinedienst im Play Store an

Das US-Technologieunternehmen Google bietet Donald Trumps Online-Plattform Truth Social nun doch in seinem App Store Google Play an.

Ende September fand das Atlantic Future Forum (AFF) in New York statt. Anlässlich des anglo-amerikanischen Gipfeltreffens zu militärischen, politischen und strategischen Beziehungen schickte Grossbritannien sein mächtigstes Schiff, den Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth an die Ostküste der USA. Die Briten nutzten die Gelegenheit und demonstrierten einen Jetpack-Prototyp im New Yorker Hafenbecken.