So kam es zu Trumps Impeachment: Eine Timeline



Diese Übersicht zeigt, dass Trump (und seinem Team) das Wasser bis zum Hals steht

Die Trump-Administration versuchte die ukrainische Regierung während Monaten systematisch zu bearbeiten. Das veröffentlichte Telefonat ist nur die Spitze des Eisbergs.

corsin manser, lea senn

Die Luft für Donald Trump wird immer dünner. Ein Whistleblower bringt den Präsidenten in ernsthafte Schwierigkeiten. Gemäss seiner Beschwerde hat Trump mehrfach versucht, den ukrainischen Präsidenten zu drängen, gegen seinen politischen Kontrahenten Joe Biden zu ermitteln. Sollte Trump tatsächlich eine fremde Macht dazu aufgefordert haben, die US-Wahlen zu beeinflussen, könnte ihm dies das Amt kosten.

Das Weisse Haus selber hat ein Memorandum eines Telefonats zwischen Trump und Selenskyj veröffentlicht und sieht sich entlastet. Tatsächlich dürfte dieses Gespräch alleine nicht reichen, um sowohl Demokraten als auch Republikaner davon zu überzeugen, dass Trump impeached werden muss.

Doch Trumps Bemühungen gehen weit über dieses eine Telefonat hinaus. Die New York Times hat die Ereignisse in einer Grafik chronologisch aufgelistet, die das Ausmass der Ukraine-Affäre erst so richtig sichtbar macht. Wir wollten euch diesen Aha-Effekt nicht vorenthalten, haben die Übersicht etwas gekürzt und übersetzt. Bitte sehr:

Bild: watson

