Trump über Gesundheitszustand: Wahre Prüfung kommt in den nächsten Tagen



Trump meldet sich via Videobotschaft: In den nächsten Tagen kommt «die wahre Prüfung»

US-Präsident Trump meldet sich via Videobotschaft zu seinem Gesundheitszustand. Es gehe ihm zwar gut, die wahre Prüfung komme aber in den nächsten Tagen. Zum Schluss leistete er sich einen kleinen Scherz.

US-Präsident Donald Trump hat selbst betont, dass die kommenden Tage entscheidend für den Verlauf seiner Coronavirus-Infektion sein dürften. «Ich fange an, mich wieder gut zu fühlen», sagte Trump in einer neuen Videobotschaft aus dem Krankenhaus vom Samstag.

In den nächsten Tagen komme aber «die wahre Prüfung» – «wir werden sehen, was passiert», sagte der Präsident. Das Weisse Haus hatte am Freitag noch betont, dass Trump nur leichte Erkrankungssymptome habe und nur als Vorsichtsmassnahme in die Klinik gebracht worden sei.

«Als ich hierher kam, fühlte ich mich nicht so gut. Jetzt fühle ich mich viel besser», sagte Trump in dem am Samstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Video. Seine Stimme klang etwas belegt und er wirkte leicht kurzatmig. «Ich muss zurückkommen, weil wir immer noch Amerika wieder gross machen müssen», sagte der Präsident in Anspielung auf sein Wahlkampf-Motto. «Ich denke, ich werde bald zurück sein.»

Zugleich verteidigte Trump seine Vorgehensweise in den vergangenen Monaten, in denen er viele öffentliche Auftritte und Wahlkampfreisen absolvierte – und dabei oft auf Vorsichtsmassnahmen wie das Tragen einer Maske verzichtete.

«Ich hatte keine Wahl, ich konnte nicht einfach nur im Weissen Haus bleiben», sagte er. «Als Anführer muss man Probleme angehen.» Mit Blick auf die US-Präsidentenwahl am 3. November sagte Trump, er wolle «den Wahlkampf so abschliessen, wie er begonnen hat».

Gegen Ende der Botschaft streute er noch einen Witz ein, als er sich zum Gesundheitszustand von Melania Trump äusserte. «Wie ihr wahrscheinlich gelesen habt, ist sie ein bisschen jünger als ich. Nur ein winziges kleines bisschen.» Ihr gehe es, wie es statistisch gesehen zu erwarten war, sehr gut.

