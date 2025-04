«Trump 2028»-Kappe befeuert Spekulationen über dritte Amtszeit

Er und seine Unterstützer stellen es regelmässig so dar, als würden sie Medien und Gegner mit Anspielungen auf eine dritte Amtszeit nur aufziehen wollen, weil diese reflexhaft darauf anspringen würden. Doch das Verhalten Trumps und seines Umfelds hat System: Der Republikaner ist für doppeldeutige Aussagen bekannt. Er wirft seinen Gegnern dann gerne vor, absichtlich missverstanden zu werden. Seine Kritiker sehen darin eine kalkulierte Taktik, um radikale Positionen salonfähig zu machen. (sda/dpa/vro)

Die Demokraten fürchten schon länger, dass der Republikaner versuchen könne, die Verfassung anders auszulegen, um länger an der Macht zu bleiben. Auch die juristische Fachwelt hat schon Theorien durchgespielt, wie Trump das versuchen könnte. Trump hat in der Vergangenheit immer wieder Grenzen überschritten und mit politischen Normen gebrochen.

Die Kappe wird im Trump-Store für 50 US-Dollar (rund 44 Euro) verkauft. Beworben wird sie mit den Worten: «Setzen Sie ein Zeichen mit diesem Made in America Trump 2028 Hut.» Auch ein T-Shirt für 36 US-Dollar mit der Aufschrift: «Trump 2028 (Schreib die Regeln um)» wird angeboten. Der Trump-Store wird von der Trump Organization betrieben, die derzeit von Trumps ältesten Söhnen, Donald Trump Jr. und Eric Trump, geleitet wird.

US-Präsident Trumps Umfeld provoziert mit einem neuen Fanartikel: Der offizielle Trump-Onlineshop verkauft nun Kappen mit der Aufschrift «Trump 2028». Dies spielt auf eine dritte Amtszeit des Republikaners an. Trump hat schon mehrmals damit kokettiert, länger im Amt bleiben zu wollen. Der 22. Verfassungszusatz legt allerdings fest, dass niemand mehr als zweimal zum US-Präsidenten gewählt werden darf.

