Donald Trump

Donald Trump: Bluterguss an Hand des US-Präsidenten fällt am WEF auf

Trump fällt erneut mit Bluterguss an der Hand auf

23.01.2026, 07:2623.01.2026, 07:26

US-Präsident Donald Trump ist beim Weltwirtschaftsforum in Davos erneut mit einem Bluterguss an seiner Hand fotografiert worden. Darauf angesprochen, sagte er auf dem Rückflug in die USA vor Journalisten, er habe seine Hand an einem Tisch gestossen. Der 79-Jährige verwies dabei auch auf seine Einnahme von Aspirin: «Ich würde sagen, nehmen Sie Aspirin, wenn Ihnen Ihr Herz lieb ist, aber nehmen Sie kein Aspirin, wenn Sie keine kleinen Blutergüsse haben wollen.»

Donald Trump Bluterguss Hand WEF
Bereits in der Vergangenheit sind bei dem Präsidenten vermehrt Blutergüsse aufgefallen.Bild: screenshot/ X

Trump war in der Vergangenheit schon mehrfach mit blauen Flecken an seinen Händen aufgefallen, die immer wieder Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst hatten. In einem Interview des «Wall Street Journals» räumte der US-Präsident zuletzt ein, seit Jahren täglich eine höhere Dosis Aspirin einzunehmen als ihm von Ärzten empfohlen werde. «Sie sagen, Aspirin ist gut zur Verdünnung des Blutes, und ich will nicht, dass dickes Blut durch mein Herz fliesst», sagte er.

Donald Trump Bluterguss Hand WEF
Der Bluterguss fällt bei seiner Rede am WEF auf.Bild: screenshot/ X

Auch bei dieser Gelegenheit verwies Trump darauf, die Einnahme von Aspirin führe dazu, dass er leicht blaue Flecken bekomme. Als weiteren Grund für die Verfärbungen hatten er und seine Sprecherin Karoline Leavitt zu früheren Zeitpunkten auch häufiges Händeschütteln angeführt. (sda/dpa)

Donald Trump in der Schweiz
1 / 12
Donald Trump in der Schweiz

Am Mittwochmittag ist der US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet.
quelle: keystone / evan vucci
Donald Trump landet am Flughafen Zürich und fliegt mit «Marine One» nach Davos
Video: watson
