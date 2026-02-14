bedeckt
DE | FR
burger
International
Donald Trump

US-Aussenminister Rubio bei Sicherheitskonferenz: «Fehler» korrigieren

epa12737108 US Secretary of State Marco Rubio speaks during the 62nd Munich Security Conference (MSC) at the hotel &#039;Bayerischer Hof&#039;, in Munich, Germany, 14 February 2026. The 62nd Munich Se ...
Marco Rubio spricht bei der Münchner Sicherheitskonferenz.Bild: keystone

US-Aussenminister Rubio: «Wir haben diese Fehler zusammen gemacht»

14.02.2026, 09:3414.02.2026, 09:34

US-Aussenminister Marco Rubio hat den politischen Kurs von Donald Trump auf der Münchner Sicherheitskonferenz energisch verteidigt. Zugleich widersprach er Befürchtungen, die USA könnten sich weiter von Europa abwenden. «Wir nehmen unsere und Ihre Zukunft wichtig», sagte er und sprach von einem Schicksal, das verflochten sei. Rubio sagte: «Wir wollen, dass Europa stark ist.»

Zum Auftakt seiner Rede würdigte er die Geschichte des transatlantischen Bündnisses seit der Nachkriegszeit. Es seien aber Fehler gemacht worden. Er sprach von einer Übertragung staatlicher Souveränität an internationale Organisationen, während Gegner aufrüsteten. Er kritisierte Beschränkungen durch die Klimapolitik, während Konkurrenten fossile Energien nutzten.

Auch nannte er die Folgen einer unkontrollierten Migration. Die USA korrigierten diese Fehler nun. «Wir haben diese Fehler zusammen gemacht», sagte Rubio. Die USA seien bereit, diese Fehler im Alleingang zu korrigieren, würden es aber bevorzugen, dies mit den Europäern zu machen. Er sagte: «Wir sind Teil einer Zivilisation, der westlichen Zivilisation.» (hkl/sda/dpa)

USA loben bei Nato-Treffen Europas Kurs bei Verteidigung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Marius Borg Høiby verliert Sonderbehandlung vor Gericht
Marius Borg Høiby büsst im laufenden Prozess gegen ihn ein Privileg ein: Unterbrechungen darf er künftig nicht mehr im Gerichtspausenraum verbringen.
Die norwegische Polizei hat eine Sonderregelung für Marius Borg Høiby im laufenden Verfahren beendet. Der 29-jährige Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit muss nun wie andere Untersuchungshäftlinge die Gerichtspausen in einer Zelle im Keller verbringen, wie die norwegische Zeitung «Nettavisen» berichtet.
Zur Story