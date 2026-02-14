bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

Briten schicken Flugzeugträger Richtung Arktis

Briten schicken Flugzeugträger Richtung Arktis

14.02.2026, 13:3314.02.2026, 13:33

Grossbritannien wird in diesem Jahr seine Flugzeugträgerkampfgruppe in den Nordatlantik und hohen Norden schicken. Das kündigte Premierminister Keir Starmer während der Münchner Sicherheitskonferenz an, nachdem die Nato auch als Reaktion auf den Grönlandkonflikt den Einsatz «Arctic Sentry» gestartet hatte.

Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer takes part in a panel discussion with President of the European Commission Ursula von der Leyen and moderated by Christine Amanpour at the Munich Security Co ...
Keir Starmer spricht bei der Münchner Sicherheitskonferenz.Bild: keystone

Der Verbund werde von der HMS Prince of Wales angeführt und gemeinsam mit den USA, Kanada und anderen Nato-Verbündeten operieren – als starkes Zeichen für das Engagement für die euro-atlantische Sicherheit, sagte Starmer.

Mit der erhöhten Nato-Militärpräsenz in der Arktis sollen die Überwachung Grönlands und die Abschreckung der Grossmächte Russland und China verbessert werden. Ziel sei die Absicherung eines der strategisch bedeutendsten und zugleich klimatisch herausforderndsten Gebiete, hatte Oberbefehlshaber Alexus G. Grynkewich erklärt.

Gespräche über Grönland gemässigter

Der Einsatz war angeregt worden, um den Streit um Grönland zu entschärfen. In diesem hatte US-Präsident Donald Trump zeitweise mit Strafzolldrohungen einen Verkauf der riesigen Insel an sein Land erzwingen wollen. Sein Vorgehen begründete er mit der Behauptung, dass das zu Dänemark gehörende Territorium sonst nicht vor Russland und China sicher sei. Mittlerweile laufen die Gespräche auf einer deutlich gemässigteren Ebene.

«Die Sicherheit in der Arktis ist für uns alle von grosser Bedeutung, und wir müssen mehr tun», sagte Starmer. Er sei erfreut über den Dialog, den es von Anfang an hätte geben sollen. (hkl/sda/dpa)

Nach Grönland-Streit: Nato startet Arktis-Einsatz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Für Unabhängigkeit von den USA: Von der Leyen will EU-Beistandklausel zum Leben erwecken
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz dafür geworben, die europäische Beistandsklausel zum Leben zu erwecken, um sich unabhängiger von den USA zu machen. «Gegenseitiger Beistand ist im Rahmen der EU nicht optional, sondern eine Verpflichtung, die im Vertrag verankert ist – in Artikel 42 Absatz 7», sagte sie. Das Versprechen «Einer für alle und alle für einen» habe aber nur dann Gewicht, wenn es auf «Vertrauen und den entsprechenden Fähigkeiten» beruhe. «Ich glaube, es ist an der Zeit, die europäische Beistandsklausel zum Leben zu erwecken», sagte sie.
Zur Story