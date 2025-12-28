meist klar-2°
Donald Trump

Trump vor Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert

Trump vor heutigem Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert

28.12.2025, 18:0228.12.2025, 18:37

US-Präsident Donald Trump hat kurz vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Das Telefonat sei «gut und sehr produktiv» verlaufen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social ohne nähere Details über Inhalte.

Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte das Telefonat auf Anfrage der russischen Staatsagenturen, wollte sich aber nicht zu den Inhalten äussern.

Um 13:00 Uhr (Ortszeit, 19:00 Uhr MEZ) will der US-Präsident Selenskyj in seiner Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach empfangen. Dort hält sich der Republikaner derzeit auf. Das Telefonat mit Putin bringt nun eine neue Dynamik in das geplante bilaterale Gespräch.

Dabei geht es um Wege zu einer Beendigung des russischen Angriffskrieges, den Putin vor knapp vier Jahren angeordnet hat. Vertreter Moskaus sind aber nicht dabei.

Selenskyj will Trump klarmachen, dass für Kiew eine Kapitulation und eine vom Kreml diktierte Friedenslösung nicht infrage kommen und auch um die Lieferung von mehr Flugabwehrsysteme bitten. Die USA sehen sich in dem Konflikt als Vermittler. (sda/dpa)

Update folgt…

avatar
Rethinking
28.12.2025 18:23registriert Oktober 2018
Die Befehle von Putin abgeholt
312
Melden
Zum Kommentar
avatar
Okay, Boomer
28.12.2025 18:16registriert Juli 2022
Hat ihn Putin produktiv daran erinnert, was er gegen ihn in der Hand hat?
324
Melden
Zum Kommentar
