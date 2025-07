Sean Combs ist besser bekannt unter seinem Künstlernamen P. Diddy. Bild: keystone

Donald Trump will P. Diddy vielleicht begnadigen lassen

Anfang Juli wurde der Musiker in seinem New Yorker Sexhandel-Prozess teilweise schuldig gesprochen. Nun könnte ihm der US-Präsident höchstpersönlich zu Hilfe eilen.

Vor knapp zwei Monaten wurde der US-amerikanische Rapper P. Diddy in zwei Anklagepunkten im Zusammenhang mit Prostitution schuldig gesprochen. Dies nach einem achtwöchigen Gerichtsprozess und einem Fall, der grosse mediale Aufmerksamkeit erhalten hat. Was genau das Strafmass beinhalten soll, wird am 3. Oktober verkündet. Diddy bleibt bis dann weiterhin inhaftiert.

Sean Combs, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heisst, soll zwischen 2000 und 2022 zahlreiche Opfer missbraucht haben – unter anderem Minderjährige.

Wie das US-amerikanische Magazin «Deadline» berichtet, sollen sich mehrere Vertraute des Rappers an das Weisse Haus gewandt haben. Auf Anfrage von «Deadline», habe sich Combs' Verteidigungsteam nicht dazu äussern wollen. Das Weisse Haus wollte seinerseits auch keine Stellung dazu nehmen. Ein Regierungsvertreter erklärte aber, eine vollständige präsidentielle Begnadigung werde «ernsthaft erwogen».

«Deadline» schreibt, dass Trumps Interesse an dem Fall auch mit seinen eigenen Problemen zusammenhängen könnte. Auf den Präsidenten der USA wächst derzeit der Druck, die Akten zum Fall von Jeffrey Epstein zu veröffentlichen.

Bereits vor dem Prozess hatte Donald Trump angekündigt, dass er bezüglich der Begnadigung von P. Diddy die Fakten prüfen werde.

Derweil fordert der nach wie vor inhaftierte Rapper die Verurteilung. Oder alternativ einen komplett neuen Prozess. Dies schreibt das Nachrichtenportal «TMZ» (nib)