Damit es alle verstehen, heute sicherheitshalber auf Hochdeutsch: Manche von euch wissen ja, dass ich nur noch für den Picdump bei watson arbeite. Da ich im August, was auch sonst die grosse Ferienzeit bei watson ist, selber Ferien habe, haben wir beschlossen, den PiDi in die verdiente Sommerpause zu schicken. Die nächste Ausgabe gibt es wieder am 27. August. Bis dahin spart euch doch einfach alle Memes für diesen Tag auf, damit die Kommentarspalte dann wieder mal so richtig aus allen Nähten platzt. Ich freue mich! Aber erst noch wie gewohnt.