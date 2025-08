Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell

Die Korallen im «Great Barrier Reef» vor Australien könnten sich bald nicht mehr genug schnell von der Hitze erholen. Dies gefährdet die Vielfalt der Weltmeere.

Seit 1986 werden die Korallen im «Great Barrier Reef» vor der Küste Australiens von Forschern überwacht. Ein neuer Forschungsbericht des Australian Institute of Marine Science zeigt jetzt, dass die Massenkorallenbleiche Anfang 2024 eine grosse Auswirkung auf das Riff hatte.

Korallenbleiche ist ein Prozess, bei dem eine Koralle Algen ausstösst, die in ihrem Gewebe leben. Durch diesen Prozess verliert die Koralle einen Grossteil seiner Nährstoffe und seine Farbe. Durch den Verlust der Alge ist das Skelett der Koralle durch ihr dann farbloses Fleisch zu sehen.

Korallenbleichen entstehen, wenn die Temperatur um die Korallen zu hoch wird. Sie können diese Bleiche überleben, solange die Temperaturen um sie herum nicht zu hoch werden. Extreme Hitzewellen im Meer können Korallen jedoch sofort töten.

Bild: AP/UNIVERSITY OF QUEENSLAND

Ausgebleichte Korallen sehen weiss und durchsichtig aus. Bild: AP/UNIVERSITY OF QUEENSLAND

Solche Hitzewellen gab es zuletzt öfter. Laut «The Guardian» kam es im Great Barrier Reef seit 1998 zu sieben Massenbleichen. Die schlimmste davon ereignete sich 2024.

Ein Bericht des Australian Institute of Marine Science (AIMS) zeigt nun die Ausmasse dieser Massenbleiche im Jahr 2024. In den Monaten, die auf die Bleiche folgten, hätten Wissenschaftler einen regelrechten «Korallen-Friedhof» angetroffen. Im Süden des Great Barrier Reefs seien 40 Prozent aller Korallen abgestorben.