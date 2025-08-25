Nebel
Donald Trump

Donald Trump erscheint erneut mit seltsamem Fleck an der Hand

President Donald Trump, left, and FIFA President Gianni Infantino are pictured at the conclusion of an announcement in the Oval Office of the White House, Friday, Aug. 22, 2025, in Washington. (AP Pho ...
Donald Trump beim Auftritt mit Gianni Infantino.

Donald Trump erscheint erneut mit seltsamem Fleck an der Hand

Ein Foto zeigt den US-Präsidenten mit einem auffälligen Fleck an der Hand. Manche vermuten dahinter eine ernsthafte Erkrankung. Das Weisse Haus dementiert.
25.08.2025, 06:2525.08.2025, 06:25
Christoph Cöln / t-online
Ein Artikel von
t-online

Was ist nur mit Donald Trumps Hand los? Das fragen sich seit Freitag viele Beobachter. Die Hand des 79-Jährigen ist das Diskussionsthema in zahlreichen Internetforen und auf Plattformen. Am Freitag war ein Foto des US-Präsidenten aufgetaucht, das ihn mit einem seltsamen Fleck an der rechten Hand zeigt.

Trump besuchte an dem Tag das People's House Museum in Washington, D.C. , wie immer in seiner üblichen Uniform: blauer Anzug, weisses Hemd und die obligatorische Maga-Kappe. Doch etwas fiel ins Auge: an seiner rechten Hand prangte ein grosser, heller Fleck. Es handelte sich offensichtlich um eine spezielle Schminke, die zum Abdecken benutzt wird.

President Donald Trump, left, and FIFA President Gianni Infantino are pictured at the conclusion of an announcement in the Oval Office of the White House, Friday, Aug. 22, 2025, in Washington. (AP Pho ...
Die stark geschminkte rechte Hand des US-Präsidenten.

Am selben Tag war der Präsident im Oval Office bei einem Termin mit Fifa-Chef Gianni Infantino zu sehen. Der Weltfussball-Boss war mal wieder zu Besuch, um sein Premiumprodukt vorzustellen, die WM 2026. Die wird unter anderem in den USA stattfinden und Infantino und Trump trommeln seit Monaten kräftig für das Event. Auffällig war aber nicht nur, wie sehr Trump sich über den WM-Pokal freute, den der Schweizer Infantino ihm überreichte. Vielmehr fiel Beobachtern auf, dass Trump seine rechte Hand fast die ganze Zeit mit der linken Hand abdeckte.

President Donald Trump holds the FIFA World Cup Winners Trophy as FIFA President Gianni Infantino looks on during an announcement in the Oval Office of the White House, Friday, Aug. 22, 2025, in Washi ...
An der WM-Trophäe hatte Trump viel Freude.Bild: keystone

Sprecherin: Trump bei bester Gesundheit

Schon schossen im Internet die Verschwörungstheorien ins Kraut, Trump könne womöglich krank sein. Tatsächlich hatte Trump einen ähnlichen Schminkefleck bereits im Februar gezeigt, als der französische Präsident Emmanuel Macron zu Gast im Weissen Haus war.

Offenbar sah sich selbst Trumps Sprecherin Karoline Leavitt zu einem Statement genötigt. Sie sprach von «geringfügigen Hämatomen» an der Präsidenten-Hand. Diese stammten «vom vielen Händeschütteln», aber auch von einer kardiovaskulären Erkrankung, gegen die Trump Aspirin nehmen muss. Bei der Herz-Kreislauf-Erkrankung handelt es sich laut Weissem Haus um eine «chronische Veneninsuffizienz». Trumps Blut in den Beinen zirkuliert nicht mehr richtig. Eine Erkrankung, die bei älteren Menschen häufiger vorkommt.

Der Fleck an der Hand sei eine bekannte Nebenwirkung der Aspirin-Therapie, so Leavitt. «Der Präsident befindet sich also weiterhin bei bester Gesundheit», versicherte sie die anwesenden Journalisten noch. «Wovon sie sich ja hier jeden Tag selbst überzeugen können.»

Verwendete Quellen:

