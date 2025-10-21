wechselnd bewölkt10°
Ex-NFL-Profi Doug Martin stirbt nach Polizeieinsatz – Ermittlungen in USA

Die NFL trauert um den früheren Football-Star Doug Martin. Seinem Tod ging ein Polizeieinsatz nach einem Einbruch voraus, die Rede ist von einer Rangelei mit Beamten. Verschiedene Behörden ermitteln.
21.10.2025, 04:2621.10.2025, 04:26

Die genaue Ursache für den Tod des früheren Football-Spielers der Tampa Bay Buccaneers und der Oakland Raiders soll durch eine Obduktion ermittelt werden, wie die Polizei von Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien mitteilte.

FILE - Tampa Bay Buccaneers running back Doug Martin (22) during the second half of an NFL football game against the New York Jets Sunday, Nov. 12, 2017, in Tampa, Fla. (AP Photo/Jason Behnken,File) B ...
Doug Martin spielte sechs Jahre für die Tampa Bay Buccaneers.Bild: keystone

«Vor seinem Tod war Martin in einen Einbruch in einem Anwesen in Oakland involviert», heisst es in der Mitteilung. Beim Versuch, den 36-Jährigen festzunehmen, sei es zu einer Rangelei zwischen ihm und Polizisten gekommen. Martin sei schliesslich in Gewahrsam genommen worden und dann nicht mehr ansprechbar gewesen. Er sei in ein Spital gebracht worden und dort gestorben.

Mehrere Behörden ermitteln nun zu den Umständen, die zum Tod des ehemaligen Profi-Sportlers geführt haben. Die Bürgermeisterin von Oakland sprach der Familie Martins ihr Beileid aus. Die Tampa Bay Buccaneers, für die Martin sechs Spielzeiten absolvierte, sprachen in einer Stellungnahme vom «grossen Einfluss», den der Profi auf das Team gehabt habe.

Martin lief als Runningback auf, kam in seiner Karriere auf 30 Touchdowns nach Laufspielzügen und zwei nach gefangenen Bällen. Er wurde zweimal für den Pro Bowl der besten Spieler einer Saison nominiert und zudem einmal ins All-Pro-Team der NFL gewählt. Sein letztes Spiel bestritt er im Dezember 2018. (sda)

