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Schweizer in Thailand bei Drogen-Razzia verhaftet

Schweizer in Thailand bei Drogen-Razzia verhaftet

19.04.2026, 16:1919.04.2026, 16:19
Thailand: Schweizer bei Drogenrazzia verhaftet.
Der 61-jährige "Thomas" bei seiner Verhaftung.Bild: thaiger/khaosod

Bei einer lang geplanten Razzia ist am Samstag unter anderem ein 60-jähriger Schweizer in Bangkok verhaftet worden. Er soll bei der Verhaftung 0,87 Gramm Kokain mitgeführt haben, schrieb das thailändische Medium Thaiger am Sonntag.

Die Razzia habe im Zusammenhang mit einer seit Monaten andauernden Ermittlung zu eine Kokainhandels-Netzwerk stattgefunden. Der mutmassliche Strippernzieher, ein 47-jähriger Nigerianer, sei dabei ebenfalls in Gewahrsam genommen worden.

Weiter hätten die Ermittler zwei Thailänder festgenommen. Total seien bei der Razzia bislang 30 Gramm Kokain, ein Auto sowie rund 2,5 Millionen Baht (61'000 Franken) beschlagnahmt worden. Nach Angaben der Polizei habe man mit der Operation eines der grössten Kokain-Netzwerke Thailands zum Stillstand gebracht. Weitere Verhaftungen würden folgen. (cpf)

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