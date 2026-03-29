Verdacht auf territoriale Verletzung: Drohnen dringen in Finnland ein

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Am Sonntag sind in Finnland mehrere Drohnen in den Luftraum eingedrungen. Zwei der Fluggeräte stürzten laut Berichten in der Nähe der Stadt Kouvola ab. Die Behörden gehen von einer möglichen Verletzung des Staatsgebiets aus, schreibt das finnische Nachrichtenmedium «Yle». Verletzte wurden nach Angaben der finnischen Polizei nicht gemeldet.

Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Drohnen am Morgen als langsam fliegende Objekte im Südosten des Landes sowie über dem Meer gesichtet wurden. Verteidigungsminister Antti Häkkänen erklärte, unbemannte Fluggeräte seien in finnisches Hoheitsgebiet eingedrungen. Der Vorfall werde ernst genommen, die Ermittlungen seien im Gange.

Die Polizei sperrte den Bereich ab, in dem eines der abgestürzten Objekte gefunden wurde. Das abgeriegelte Gebiet erstrecke sich laut Yle über zwei Kilometer. Einsatzkräfte waren kurz nach 10 Uhr alarmiert worden.

Zuvor hatte die finnische Luftwaffe im Südosten des Landes Identifikations- und Überwachungsflüge durchgeführt.

Die Ereignisse stehen im Zusammenhang mit verschärften Sicherheitsmassnahmen. Finnland hatte zuletzt die Kontrolle an seiner Ostgrenze verstärkt, nachdem es Angriffe der Ukraine auf russische Ziele im Bereich des Finnischen Meerbusens gegeben hatte. (hkl)