Ramaswamy verlässt Elon Musks DOGE bereits wieder

«Vivek Ramaswamy hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von »Doge« gespielt. Er beabsichtigt, bald für ein öffentliches Amt zu kandidieren, was gemäss der heute bekanntgegebenen Struktur bedeutet, dass er nicht länger Teil von »Doge« bleiben kann», teilte Trump-Sprecherin Anna Kelly der Deutschen Presse-Agentur mit.

Donald Trump muss mit dem Start ins Präsidentenamt einen ersten Abgang verkraften. Unternehmer Vivek Ramaswamy zieht sich aus der Arbeit für das von Trump initiierte Gremium «Doge» («Department of Government Efficiency») zurück.

