Schweden muss Atomreaktor wegen Fehler vorübergehend abschalten

Der schwedische Atomreaktor Forsmark 1 ist Medienberichten zufolge wegen eines Fehlers vorübergehend abgeschaltet worden.

Derzeit werde an der Behebung des Fehlers gearbeitet, berichteten schwedische Medien unter Berufung auf den Betreiber Vattenfall in der Nacht weiter. Erst in der vergangenen Woche waren laut der Webseite von Vattenfall Wartungsarbeiten an dem Reaktor abgeschlossen worden.

Die schwedischen Atomreaktoren Forsmark 1 und 2. Bild: imago

In Schweden sind derzeit drei Atomkraftwerke mit insgesamt sechs Reaktoren in Betrieb, drei davon am Standort Forsmark, zwei in Oskarshamn und einer im Kraftwerk Ringhals. Zusammen machen sie etwa 30 Prozent der schwedischen Stromerzeugung aus. Forsmark 1, rund 130 Kilometer nördlich der Hauptstadt Stockholm, wurde laut der Webseite von Vattenfall 1980 in Betrieb genommen.

Die konservative Regierung und ihre rechtspopulistische Unterstützerpartei, die Schwedendemokraten, hatten sich vor ihrem Amtsantritt im Herbst 2022 darauf geeinigt, die Atomkraft auszubauen. Die schwedische Regierung hält die Kernkraft für einen entscheidenden Baustein auf dem Weg in eine klimafreundlichere Zukunft. (sda/dpa)