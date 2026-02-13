Der FC Basel ist kurz davor den langjährigen FCZ-Verteidiger Becir Omeragic zu verpflichten. Wie der Blick mitteilt, hat sich der amtierende Meister mit dem franzöischen Zweitligisten Montpellier auf einen Transfer geeinigt. Die Basler müssen für Omeragic ungefähr zwei Millionen Franken bezahlen.
Der Innenverteidiger stand von 2018 bis 2023 beim FC Zürich unter Vertrag und war ein fester Bestandteil von der sensationellen Meistermannschaft in der Saison 2021/22. Der 23-Jährige trägt bei Montpellier die Kapitänsbinde. (riz)
Becir Omeragic 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 26 Spiele, 2 Tore
Der Innenverteidiger stand von 2018 bis 2023 beim FC Zürich unter Vertrag und war ein fester Bestandteil von der sensationellen Meistermannschaft in der Saison 2021/22. Der 23-Jährige trägt bei Montpellier die Kapitänsbinde. (riz)
Becir Omeragic 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 26 Spiele, 2 Tore