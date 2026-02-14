bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Buemi fährt auf das Podest

Sport-News

Buemi fährt auf das Podest +++ Sundhage übernimmt Haiti

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
14.02.2026, 19:1914.02.2026, 19:19
Schicke uns deinen Input
Diesmal Buemi auf dem Podest
Nach dem 2. Platz des Genfers Edoardo Mortara am Freitag klassierte sich in der Formel E auch im zweiten Rennen im saudi-arabischen Dschidda ein Schweizer auf Rang 2: Sébastien Buemi musste sich einzig dem Portugiesen Antonio Felix da Costa geschlagen geben.

Der Waadtländer startete als Siebter ins Rennen, machte rasch Boden gut und fuhr konstant in der Spitzengruppe mit. Der wie am Vortag von der Pole Position gestartete Mortara erreichte den 4. Platz. Für den Berner Nico Müller, am Vortag Vierter, war es hingegen ein Rennen zum Vergessen – er kam nicht über Rang 16 hinaus. (riz/sda)
Tudor neuer Tottenham-Trainer
Die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur lösen die Nachfolge des entlassenen Trainers Thomas Frank vorerst interimsmässig. Der Kroate Igor Tudor steht bis Ende Saison in der Verantwortung. Er war im Oktober nach einem halben Jahr bei Juventus gefeuert worden.

Tudor soll die Spurs in einer bisher enttäuschend verlaufenen Saison wieder auf Vordermann bringen – oder das Team zumindest aus der Gefahrenzone hieven. Tottenham nimmt derzeit in der Premier League Rang 16 ein. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt fünf Punkte. (ram/sda)
Sundhage übernimmt Haiti
Die frühere Schweizer Frauen-Nationaltrainerin Pia Sundhage hat wieder eine Arbeitsstelle. Die Schwedin wird Coach von Haitis Frauen-Nationalteam. Die Verkündung der überraschenden neuen Aufgabe erfolgte an Sundhages 66. Geburtstag am Freitag.

Vor dem zwei Jahre dauernden Engagement in der Schweiz war Sundhage als Nationalcoach auch in den USA, Schweden und Brasilien tätig gewesen. In Haiti erhoffen sie sich von der neuen Trainerin «die Förderung von Talenten und den nachhaltigen Fortschritt des Nationalteams». Das Team aus dem Karibik-Staat liegt in der FIFA-Weltrangliste derzeit auf Platz 50. (ram/sda)
Fischers Mainz in Dortmund chancenlos
Urs Fischer kassiert die zweite Niederlage als Trainer von Mainz. Der Zürcher verliert in der 22. Bundesliga-Runde mit seinem Team in Dortmund mit 0:4.

Nach drei Siegen in Folge geriet Mainz in Dortmund schon in der ersten Halbzeit entscheidend in Rückstand. Zweimal Serhou Guirassy und Maximilian Beier trafen jeweils nach Vorlagen von Julian Ryerson zur 3:0-Pausenführung für den ersten Verfolger von Leader Bayern München. Die Mannschaft um Goalie Gregor Kobel hat mindestens bis am Samstag nur noch drei Punkte Rückstand auf die Münchner.

Borussia Dortmund - Mainz 05 4:0 (3:0)
Tore: 10. Guirassy 1:0. 15. Beier 2:0. 42. Guirassy 3:0. 84. Kohr (Eigentor) 4:0.
Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Mainz 05 mit Widmer (bis 61.) (abu/sda)

Eine Runde für den FC Vaduz
Der FC Vaduz liegt nach der 22. Runde an der Spitze der Challenge League wieder drei Punkte vor dem FC Aarau. Während die Liechtensteiner in Bellinzona 2:0 gewinnen, verliert der FCA bei Lausanne-Ouchy mit 2:4.

Stade Lausanne-Ouchy macht derzeit jedem Gegner auf der Pontaise das Leben schwer. Nach Yverdon und Vaduz in der Meisterschaft sowie Luzern im Cup-Viertelfinal mussten auch die Aarauer die Heimreise geschlagen antreten. Der FC Vaduz hatte beim Schlusslicht Bellinzona die deutlich einfachere Aufgabe als Aarau und löste sie dank der Tore von Dominik Schwizer (9.) und Marcel Monsberger (72.). Nach zwei sieglosen Spielen fand das Team von Marc Schneider damit zum Erfolg zurück. (abu/sda)


Embolo trifft bei Rennes' Sieg gegen PSG
Breel Embolo ist in Frankreichs Ligue 1 mit einem Tor am Heimsieg von Rennes gegen den Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain beteiligt. Der Schweizer Nationalstürmer traf kurz nach seiner Einwechslung in der 81. Minute zum 3:1-Schlussstand.

Für Embolo, der den Ball nur noch über die Torlinie bugsieren musste, war es der sechste Saisontreffer für die Bretonen. Diese bestritten ihr erstes Spiel nach der Entlassung von Trainer Habib Beye und beendeten eine Serie von drei Niederlagen in Folge.

Der in Rennes überlegene, aber ineffiziente PSG unterlag zum dritten Mal in der laufenden Ligue-1-Saison und könnte am Samstag seine Leaderposition an den Verfolger Lens verlieren.

Schweizer Arnaud Tendon gewinnt in der Provence
Der Jurassier Arnaud Tendon kommt zu seinem ersten Profisieg. Der 23-Jährige setzte sich zum Auftakt der Tour de Provence über 163 Kilometer von Marseille nach Saint-Victoret im Sprint vor seinem italienischen Fluchtgefährten Mattia Bais durch.

Der für das Team Van Rysel Roubaix fahrende Tendon übernahm auch das Leadertrikot der drei Teilstücke umfassenden Rundfahrt, die am Sonntag in Arles endet. (abu/sda)
Dominic Urech wird Geschäftsführer des FC Luzern
Der FC Luzern findet mit Dominic Urech einen neuen Geschäftsführer. Der 45-Jährige tritt am 1. Juni die Stelle an, die seit dem letzten September vakant war.

Der gebürtige Luzerner Urech arbeitet für einen Technologiekonzern im Bereich Marketing und Verkauf und ist seit 25 Jahren im Fussball tätig. Er wird zusammen mit Sportchef Remo Meyer die Geschäftsleitung bilden. (abu/sda)

Eine Packung für den FC Barcelona
Der FC Barcelona hat mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Titelchance weniger. Die Katalanen kassierten am Donnerstagabend im Hinspiel des Cup-Halbfinals bei Atlético Madrid eine 0:4-Packung.

Ein Eigentor des in der Schlussphase zudem mit Rot vom Platz gestellten Eric Garcia leitete das Unheil in der 6. Minute ein. In der ersten Halbzeit trafen auch noch Antoine Griezmann, Ademola Lookman und Julian Alvarez.

Der Leader der spanischen Meisterschaft schonte keine Kräfte. Mit Raphinha und Pedri stehen jedoch seit einigen Partien zwei Leistungsträger auf der Verletztenliste. Das Rückspiel findet am 3. März statt. (riz/sda)
De Minaur zu stark für Wawrinka
Stan Wawrinka verpasst den Viertelfinal-Einzug am ATP-500-Turnier in Rotterdam deutlich. Der 40-jährige Lausanner bleibt gegen topgesetzten Australier Alex de Minaur (ATP 8) über weite Strecken chancenlos, in 71 Minuten unterliegt er mit 4:6, 2:6.

In seinem ersten Servicegame wehrte zwei Breakbälle noch ab, im zweiten nicht mehr. Zwar gelang ihm im ersten Satz das Rebreak zum 4:4, gleich im Gegenzug nahm ihm De Minaur den Aufschlag aber erneut ab. Im zweiten Satz zog der Australier mit zwei Breaks zum 4:1 uneinholbar davon und stellte seine Saisonbilanz mit dem ersten Matchball auf acht Siege aus zehn Spielen.

Zwar verpasste es Wawrinka, in Rotterdam zum ersten Mal seit 2023 in die Viertelfinals einzuziehen. Indem er zum fünften Mal in dieser Saison die Startrunde eines ATP-Turniers überstand und seine Bilanz aus dem Vorjahr bereits im Februar übertraf, hat der Rotterdam-Sieger von 2015 intakte Chancen, bereits nächste Woche in die Top 100 der Welt zurückzukehren. Aktuell liegt Wawrinka auf Platz 106. Nach aktuellem Stand führten die Punkte von Rotterdam den ehemaligen Weltranglisten-Dritten auf den 98. Platz. (riz/sda)
Schweiz im Davis Cup in Brasilien
Das Schweizer Davis-Cup-Team kämpft nach dem 4:0-Heimsieg über Tunesien vom 18. bis 20. September in Brasilien um den Wiederaufstieg in die Weltgruppe. Brasilien verlor im Februar in der Weltgruppe in Kanada. In dieser Begegnung in Vancouver bestritten Joao Lucas Reis da Silva (ATP 291), Gustavo Heide (ATP 257) und Matheus Pucinelli de Almeida (ATP 289) die Einzel. Im Doppel spielten Orlando Luz und Rafael Matos. Brasilien verfügt mit Joao Fonseca (ATP 33) und Thiago Seyboth Wild (ATP 197) aber auch über zwei Top-200-Spieler. (ram/sda)
Tuchel verlängert in England
Der Deutsche Thomas Tuchel (52) verlängert den Vertrag als Trainer der englischen Fussball-Nationalmannschaft bis nach der Heim-EM 2028 in England, Schottland, Irland und Wales. Das gab der englische Fussballverband FA bekannt.

Tuchels ursprünglicher Vertrag wäre nach der WM in Nordamerika im Sommer ausgelaufen. England trifft in der Gruppenphase der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama. (nih/sda)
Revanche der Clippers
Einen Tag nach dem 95:102 in Houston gewinnen die Los Angeles Clippers mit Yanic Niederhäuser das zweite Duell gegen die Houston Rockets mit Clint Capela mit 105:102. Punkte, nämlich deren drei, gelang von den beiden Schweizern nur Capela. Capela erhielt gut 16 Minuten Spielzeit; Niederhäuser gut zehn Minuten.

Die Vollrunde in der NBA in der Nacht auf Donnerstag war die letzte vor dem All-Star-Wochenende in Los Angeles. Am Gala-Weekend in seiner Heimarena wird auch Niederhäuser eine Rolle spielen – als Teilnehmer am Turnier der aufstrebenden Stars («Rising Stars»). Dort ebenfalls mit von der Partie ist Kyshawn George von den Washington Wizards - der junge Schweizer, der seit dieser Saison für Kanada spielt. (nih/sda)
Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Tschechien schlägt Frankreich trotz Zwischentief – Schwedens Frauen im Halbfinal
Tschechien gerät im olympischen Eishockey-Turnier gegen Frankreich nach einer 2:0-Führung in Rückstand, siegt am Ende mit 6:3 aber dennoch deutlich.
Zur Story