Öltanker und Frachtschiff kollidieren in der Nordsee – Rettungsaktion läuft

In der Nordsee sind am Montag ein Öltanker und ein Frachter kollidiert. Es läuft derzeit eine Rettungsaktion der Küstenwache. Berichten zufolge erfolgte die Kollision vor der Küste Englands. Der an der Kollision beteiligte Öltanker stehe in Flammen, berichtet die BBC.

Die Küstenwache hat mittlerweile einen Einsatz bestätigt. «Die Küstenwache Ihrer Majestät koordiniert derzeit die Notfallmassnahmen nach Meldungen über eine Kollision zwischen einem Tanker und einem Frachtschiff vor der Küste von East Yorkshire», heisst es. Die Alarm sei kurz vor 10 Uhr lokale Zeit ausgelöst worden.

Wie der «Guardian» berichtet, handelt es sich beim involvierten Tanker um das US-Schiff mit Namen MV Stena Immaculate. Laut dem Schiffsverfolgungstool Vesselfinder lag der amerikanische Tanker vor Anker. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...