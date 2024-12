Die Shaftesbury Avenue, nachdem vier Personen verletzt wurden durch ein Auto am Mittwochmorgen. (Jordan Pettitt/PA via AP) Bild: keystone

London: Mann überfährt nach Streit in Disco vier Menschen

In einem Nachtclub im Zentrum von London bricht ein Streit aus. Kurz darauf rast ein Mann mit einem Auto über den Bürgersteig und erfasst mehrere Personen.

Matti Hartmann / t-online



In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag ist ein Auto im Zentrum von London in eine Fussgängergruppe gefahren. Vier Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Einer der Verletzten schwebt demnach in Lebensgefahr.

Der Fahrer, ein 31 Jahre alter Mann, wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Streit in Nachtclub: Polizei geht nicht von Terror aus

Wie die Beamten am Mittwochmorgen weiter mitteilten, ereignete sich die Tat gegen 0.45 Uhr in der Shaftesbury Avenue, einer wichtigen Nord-Süd-Achse im Zentrum Londons. Der 31-Jährige sei zunächst auf der falschen Strassenseite unterwegs gewesen und dann auf den Bürgersteig gerast.

Laut dem stellvertretenden Polizeipräsidenten Stuart Cundy besteht kein Terrorverdacht. Dem Angriff mit dem Auto soll vielmehr ein Streit in einem Nachtclub vorausgegangen sein. Der Verdächtige soll in eine Auseinandersetzung dort verwickelt gewesen sein. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus.

Der Tatort liegt im beliebten Szeneviertel Soho. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. Zu Alter und Geschlecht der Opfer machten die Beamten zunächst keine Angaben.