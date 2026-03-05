Sarah Ferguson steht nach der zwischenzeitlichen Festnahme von Ex-Prinz Andrew unter Druck. Bild: IMAGO/Independent Photo Agency Int. / Manuele Mangiarotti

Um Sarah Ferguson steht es schlecht: Ex von Andrew ist angeblich obdachlos

Der Skandal um Ex-Prinz Andrew erschüttert weiterhin das britische Königshaus. Seine ehemalige Frau Sarah Ferguson ist seit seiner Festnahme abgetaucht, nun gibt es Neuigkeiten zu ihrem Aufenthaltsort.

Jennifer Ullrich / watson.de

Das britische Königshaus steht seit Jahren immer wieder wegen Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck. Die Festnahme von Andrew bildete den zwischenzeitlichen Tiefpunkt. Der Ex-Prinz steht unter Verdacht, vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Epstein weitergeleitet zu haben.

Derweil hat sich Sarah Ferguson komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zuletzt hiess es, sie halte sich in einem Luxus-Resort in Irland auf, doch diese Meldung ist offenbar schon wieder überholt.

So schlecht steht es um Sarah Ferguson

Neue Berichte zeichnen ein ungewöhnliches Bild ihrer aktuellen Lebenssituation: Sarah Ferguson soll derzeit ohne festen Wohnsitz sein und bei Bekannten unterkommen, wie «Page Six» unter Berufung auf mehrere Insider-Quellen angibt. Demnach hat die frühere Herzogin von York ihre royale Unterkunft verloren.

Die Situation hängt mit den anhaltenden Folgen des Epstein-Skandals rund um Ex-Prinz Andrew zusammen.

Ferguson und ihr Ex-Mann sollen zuvor gemeinsam im Royal Lodge-Anwesen in Windsor gelebt haben, obwohl ihre Ehe bereits 1996 geschieden wurde. Angeblich musste Andrew das Anwesen verlassen, nachdem sein Bruder, König Charles III., Konsequenzen wegen der Verbindung zu Jeffrey Epstein gezogen hatte.

Seitdem soll Sarah Ferguson bei Vertrauten wohnen. Zu den Personen, bei denen sie zeitweise untergekommen ist, gehört auch Priscilla Presley.

Sarah Ferguson ist der Weg nach New York versperrt

Besonders schwierig sei es für sie derzeit, eine Unterkunft in New York zu finden. Ferguson habe die Stadt früher regelmässig besucht und oft bei Bekannten übernachtet. Nach jüngsten Enthüllungen rund um Epstein seien viele Kontakte jedoch vorsichtiger geworden.

Eine Quelle teilte mit, viele Menschen würden sie zwar mögen, doch eine Verbindung zu Personen aus dem Epstein-Umfeld gelte momentan als äusserst heikel.

Auch innerhalb der Familie scheint die Situation sensibel zu sein. Fergusons Tochter, Prinzessin Eugenie, lebt in New York. Laut des Berichts halten Mutter und Tochter es jedoch für besser, wenn Ferguson nicht direkt in Eugenies Nähe wohnt. Hintergrund sei die Sorge, dass neue Schlagzeilen dem Ruf der Familie schaden könnten.

Prinzessin Eugenie und ihre Schwester Prinzessin Beatrice stehen ohnehin besonders im Fokus. Sie gelten derzeit als die einzigen Mitglieder der Familie, die weiterhin als aktive Royals wahrgenommen werden. Umso wichtiger sei es, sie von weiteren Kontroversen fernzuhalten.