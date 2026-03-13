wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Epstein-Affäre

Jeffrey Epstein und Ex-Prinz Andrew: Neues Bild aufgetaucht

This undated photo released by the U.S. Department of Justice, shows Jeffrey Epstein, center, sitting with Andrew Mountbatten-Windsor and Peter Mandelson. (U.S. Department of Justice via AP)
Undatiertes Foto, auf dem Jeffrey Epstein (Mitte) und Andrew Mountbatten-Windsor (links) zu sehen sind, gemeinsam mit Peter Mandelson (rechts). Bild: AP U.S. Department of Justice

Neues Bild von Ex-Prinz Andrew und Epstein aufgetaucht

13.03.2026, 20:5913.03.2026, 21:06

Der britische Fernsehsender ITV News hat ein Bild veröffentlicht, auf dem der Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor und der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gemeinsam mit dem ehemaligen britischen Politiker Peter Mandelson zu sehen sind. Gemäss dem Sender stammt es aus den Epstein-Files.

Das Bild zeigt, wie die drei Männer auf einer Veranda sitzen, Mountbatten-Windsor und Mandelson sind in Bademäntel gekleidet. Es ist das erste bekannte Bild der drei Männer zusammen.

Das Bild ist weder mit einem Datum noch mit einer Ortsangabe versehen. Der Sender ITV News gibt jedoch an, das Foto sei zwischen 1999 und 2000 in Martha’s Vineyard in den USA entstanden, bevor Epstein als Sexualstraftäter verurteilt wurde.

Die Verbindungen von Andrew Mountbatten-Windsor, dem Bruder des britischen Königs Charles III., zum pädophilen Sexualstraftäter Epstein haben in Grossbritannien grosse Wellen geschlagen und zu dessen vorläufiger Festnahme geführt. Auch das Auftauchen des ehemaligen Labour-Politikers Mandelson in den Epstein-Files hat im Februar dazu geführt, dass dieser seinen Rücktritt bekannt gab. Mandelson wurde Ende Februar zudem ebenfalls vorläufig festgenommen. Der britische Premierminister Keir Starmer hatte ihn im Februar 2025 als Botschafter in die USA entsandt, im Wissen um seine Freundschaft mit Epstein.

(hah)

Mehr zu den Epstein-Files:

Beschiss, Lügen und keinen Schritt weiter: Der grosse Frust nach den Epstein-Files
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So wurde Epstein reich
1 / 7
So wurde Epstein reich

Jeffrey Epstein konnte gut reiche Menschen manipulieren.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Demokratische Abgeordnete bezichtigt Trump nach Einsicht in ungeschwärzte Epstein-Files der Lüge
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Rückschritt für US-Verhandlungen – Sozialdemokraten verlassen Grönlands Regierung
Rund ein Jahr nach der Parlamentswahl verlässt die sozialdemokratische Partei Siumut die grönländische Regierung. Damit sende die Partei das falsche Signal in Richtung USA, erklärte Regierungschef Jens-Frederik Nielsen auf Facebook. Vor dem Hintergrund der wiederholten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu annektieren, hatte Nielsen im vergangenen Jahr eine breite Vier-Parteien-Koalition gebildet.
Zur Story