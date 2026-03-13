Undatiertes Foto, auf dem Jeffrey Epstein (Mitte) und Andrew Mountbatten-Windsor (links) zu sehen sind, gemeinsam mit Peter Mandelson (rechts). Bild: AP U.S. Department of Justice

Neues Bild von Ex-Prinz Andrew und Epstein aufgetaucht

Mehr «International»

Der britische Fernsehsender ITV News hat ein Bild veröffentlicht, auf dem der Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor und der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gemeinsam mit dem ehemaligen britischen Politiker Peter Mandelson zu sehen sind. Gemäss dem Sender stammt es aus den Epstein-Files.

Das Bild zeigt, wie die drei Männer auf einer Veranda sitzen, Mountbatten-Windsor und Mandelson sind in Bademäntel gekleidet. Es ist das erste bekannte Bild der drei Männer zusammen.

Das Bild ist weder mit einem Datum noch mit einer Ortsangabe versehen. Der Sender ITV News gibt jedoch an, das Foto sei zwischen 1999 und 2000 in Martha’s Vineyard in den USA entstanden, bevor Epstein als Sexualstraftäter verurteilt wurde.

Die Verbindungen von Andrew Mountbatten-Windsor, dem Bruder des britischen Königs Charles III., zum pädophilen Sexualstraftäter Epstein haben in Grossbritannien grosse Wellen geschlagen und zu dessen vorläufiger Festnahme geführt. Auch das Auftauchen des ehemaligen Labour-Politikers Mandelson in den Epstein-Files hat im Februar dazu geführt, dass dieser seinen Rücktritt bekannt gab. Mandelson wurde Ende Februar zudem ebenfalls vorläufig festgenommen. Der britische Premierminister Keir Starmer hatte ihn im Februar 2025 als Botschafter in die USA entsandt, im Wissen um seine Freundschaft mit Epstein.

(hah)