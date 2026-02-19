Der tiefe Fall von Andrew Mountbatten-Windsor in Bildern
Am 19. Februar 1960 als drittes von vier Kindern geboren: Prinz Andrew mit seiner Mutter Queen Elizabeth II.
Prinz Andrew mit 6 Jahren und Prinzessin Anne in Schottland 1966.
Prinz Andrew im Alter von 9 Jahren.
Prinz Andrew und Prinz Edward bei der Children’s Book Show in Westminster, London, 1969.
Mit 11 Jahren besucht Prinz Andrew die Truppen der Household Division bei einer militärischen Vorführung.
Prinz Andrew besuchte als Austauschschüler die Lakefield College School in Kanada für sechs Monate.
Am 23. Juli 1986 heiraten Prinz Andrew und Sarah Ferguson. Auf dem Balkon des Buckingham-Palastes feiern jubelnde Zuschauer das Paar. Die Ehe endet 1996 mit der Scheidung.
1989 besucht Prinz Andrew in Niedersachsen, Deutschland, die Familien von Soldaten im Kasernenkomplex des Staffordshire Regiment.
Prinz Andrew hat zwei Töchter. Hier sitzt Prinzessin Beatrice 1990 auf den Schultern ihres Vaters.
Prinz Andrew verbrachte Familienferien in der Schweiz mit seinen Töchtern, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, sowie seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. In Verbier besass er ein Luxus-Chalet, das er 2022 verkaufen musste, unter anderem um die Kosten des aussergerichtlichen Vergleichs mit Virginia Giuffre von der Epstein-Affäre zu decken.
Im Jahr 2000 bei einer Party im Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida: Melania Trump, Gwendolyn Beck, Jeffrey Epstein und Prinz Andrew.
Das umstrittene Foto zeigt (von links nach rechts) Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell im Jahr 2001. Laut Giuffre soll Jeffrey Epstein Andrew damals die damals 17-jährige Virginia zugeführt haben. Sie behauptete, mehrfach zum Sex mit ihm gezwungen worden zu sein, was Andrew jedoch bestreitet.
Er galt als Lieblingssohn von Queen Elizabeth II. (2019)
Seit Oktober 2025 trägt Andrew Mountbatten-Windsor, ehemals Prinz Andrew, Herzog von York, offiziell keine königlichen Titel oder Privilegien mehr. Am 30. Oktober gab der Buckingham Palace bekannt, dass König Charles III seinem Bruder Würden, Titel und Ehrenrechte entzogen hat.
Am 19. Februar 2026 nimmt die Polizei Andrew Mountbatten-Windsor fest. Mehrere Autos wurden beim Grundstück in Sandringham gesichtet.
(fak)