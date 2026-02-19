bedeckt, wenig Regen
Prinz Andrew: Das Leben des ehemaligen britischen Prinzen in Bildern

Der tiefe Fall von Andrew Mountbatten-Windsor in Bildern

Gegen Andrew Mountbatten-Windsor gibt es eine Liste an Vorwürfen. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Epstein-Fall. Nun wurde er an seinem 66. Geburtstag am 19. Februar festgenommen.
19.02.2026, 16:1119.02.2026, 16:45

Am 19. Februar 1960 als drittes von vier Kindern geboren: Prinz Andrew mit seiner Mutter Queen Elizabeth II.

Bild
Bild: imago

Prinz Andrew mit 6 Jahren und Prinzessin Anne in Schottland 1966.

Princess Anne and Prince Andrew attend the Braemar Gathering in Scotland, UK, 9th September 1966. (Photo by George W. Hales/Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)
Bild: Hulton Royals Collection

Prinz Andrew im Alter von 9 Jahren.

Bild
bild: Hulton Royals Collection

Prinz Andrew und Prinz Edward bei der Children’s Book Show in Westminster, London, 1969.

Prince Andrew and Prince Edward with their governess, Lavinia Keppel, at the Children&#039;s Book Show in Westminster, London, 7th November 1969. (Photo by Terry Disney/Daily Express/Hulton Archive/Ge ...
Bild: Hulton Archive

Mit 11 Jahren besucht Prinz Andrew die Truppen der Household Division bei einer militärischen Vorführung.

Prince Andrew attends a Battle Royal review of the troops of the Household Division at Long Valley, Aldershot, UK, 9th August 1971. (Photo by Les Lee/Daily Express/Getty Images)
Bild: Hulton Archive

Prinz Andrew besuchte als Austauschschüler die Lakefield College School in Kanada für sechs Monate.

CANADA - JANUARY 05: Prince Andrew (middle); accompanied by head boy David Miller (left); 18; and Richard Tucker; 17; is taken on a familiarization tour of Lakefield College School grounds yesterday. ...
Bild: Toronto Star

Am 23. Juli 1986 heiraten Prinz Andrew und Sarah Ferguson. Auf dem Balkon des Buckingham-Palastes feiern jubelnde Zuschauer das Paar. Die Ehe endet 1996 mit der Scheidung.

View of just-married couple Sarah, Duchess of York (center left), and Prince Andrew, Duke of York (center right), as they wave from the balcony of Buckingham Palace, London, England, July 23, 1986. Am ...
Bild: Getty Images Europe

1989 besucht Prinz Andrew in Niedersachsen, Deutschland, die Familien von Soldaten im Kasernenkomplex des Staffordshire Regiment.

British Royal Prince Andrew, Duke of York, speaking with a young girl as he meets the families of military personnel during a visit to the Staffordshire Regiment at Fallingbostel Station barracks in B ...
Bild: Tim Graham Photo Library

Prinz Andrew hat zwei Töchter. Hier sitzt Prinzessin Beatrice 1990 auf den Schultern ihres Vaters.

WINDSOR, UNITED KINGDOM -MAY 12: Prince Andrew carries Princess Beatrice on his shoulders at the Royal Windsor Horse Show in Windsor, England on May 12, 1990. (Photo by Anwar Hussein/Getty Images)
Bild: Getty Images Europe

Prinz Andrew verbrachte Familienferien in der Schweiz mit seinen Töchtern, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, sowie seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. In Verbier besass er ein Luxus-Chalet, das er 2022 verkaufen musste, unter anderem um die Kosten des aussergerichtlichen Vergleichs mit Virginia Giuffre von der Epstein-Affäre zu decken.

The Duchess of York with former husband the Duke of York, during a photocall with their daughters Princesses Beatrice (right), nine, and seven-year-old Eugenie in Verbier, Switzerland today (Thursday) ...
Bild: PA Images

Im Jahr 2000 bei einer Party im Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida: Melania Trump, Gwendolyn Beck, Jeffrey Epstein und Prinz Andrew.

Bild
bild: getty

Das umstrittene Foto zeigt (von links nach rechts) Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell im Jahr 2001. Laut Giuffre soll Jeffrey Epstein Andrew damals die damals 17-jährige Virginia zugeführt haben. Sie behauptete, mehrfach zum Sex mit ihm gezwungen worden zu sein, was Andrew jedoch bestreitet.

Bild
bild: imago

Er galt als Lieblingssohn von Queen Elizabeth II. (2019)

ASCOT, ENGLAND - JUNE 22: Queen Elizabeth II and Prince Andrew, Duke of York on day five of Royal Ascot at Ascot Racecourse on June 22, 2019 in Ascot, England. (Photo by Mark Cuthbert/UK Press via Get ...
Bild: UK Press

Seit Oktober 2025 trägt Andrew Mountbatten-Windsor, ehemals Prinz Andrew, Herzog von York, offiziell keine königlichen Titel oder Privilegien mehr. Am 30. Oktober gab der Buckingham Palace bekannt, dass König Charles III seinem Bruder Würden, Titel und Ehrenrechte entzogen hat.

LONDON, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 16: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Prince Andrew, Duke of York and King Charles III attend Katharine, Duchess ...
Bild: Getty Images Europe

Am 19. Februar 2026 nimmt die Polizei Andrew Mountbatten-Windsor fest. Mehrere Autos wurden beim Grundstück in Sandringham gesichtet.

Bild
bild: getty

