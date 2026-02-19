Der tiefe Fall von Andrew Mountbatten-Windsor in Bildern



Gegen Andrew Mountbatten-Windsor gibt es eine Liste an Vorwürfen. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Epstein-Fall. Nun wurde er an seinem 66. Geburtstag am 19. Februar festgenommen.

Am 19. Februar 1960 als drittes von vier Kindern geboren: Prinz Andrew mit seiner Mutter Queen Elizabeth II.

Bild: imago

Prinz Andrew mit 6 Jahren und Prinzessin Anne in Schottland 1966.

Bild: Hulton Royals Collection

Prinz Andrew im Alter von 9 Jahren.



bild: Hulton Royals Collection

Prinz Andrew und Prinz Edward bei der Children’s Book Show in Westminster, London, 1969.

Bild: Hulton Archive

Mit 11 Jahren besucht Prinz Andrew die Truppen der Household Division bei einer militärischen Vorführung.

Bild: Hulton Archive

Prinz Andrew besuchte als Austauschschüler die Lakefield College School in Kanada für sechs Monate.

Bild: Toronto Star

Am 23. Juli 1986 heiraten Prinz Andrew und Sarah Ferguson. Auf dem Balkon des Buckingham-Palastes feiern jubelnde Zuschauer das Paar. Die Ehe endet 1996 mit der Scheidung.

Bild: Getty Images Europe

1989 besucht Prinz Andrew in Niedersachsen, Deutschland, die Familien von Soldaten im Kasernenkomplex des Staffordshire Regiment.

Bild: Tim Graham Photo Library

Prinz Andrew hat zwei Töchter. Hier sitzt Prinzessin Beatrice 1990 auf den Schultern ihres Vaters.

Bild: Getty Images Europe

Prinz Andrew verbrachte Familienferien in der Schweiz mit seinen Töchtern, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, sowie seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. In Verbier besass er ein Luxus-Chalet, das er 2022 verkaufen musste, unter anderem um die Kosten des aussergerichtlichen Vergleichs mit Virginia Giuffre von der Epstein-Affäre zu decken.

Bild: PA Images

Im Jahr 2000 bei einer Party im Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida: Melania Trump, Gwendolyn Beck, Jeffrey Epstein und Prinz Andrew.

bild: getty

Das umstrittene Foto zeigt (von links nach rechts) Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell im Jahr 2001. Laut Giuffre soll Jeffrey Epstein Andrew damals die damals 17-jährige Virginia zugeführt haben. Sie behauptete, mehrfach zum Sex mit ihm gezwungen worden zu sein, was Andrew jedoch bestreitet.

bild: imago

Er galt als Lieblingssohn von Queen Elizabeth II. (2019)

Bild: UK Press

Seit Oktober 2025 trägt Andrew Mountbatten-Windsor, ehemals Prinz Andrew, Herzog von York, offiziell keine königlichen Titel oder Privilegien mehr. Am 30. Oktober gab der Buckingham Palace bekannt, dass König Charles III seinem Bruder Würden, Titel und Ehrenrechte entzogen hat.

Bild: Getty Images Europe

Am 19. Februar 2026 nimmt die Polizei Andrew Mountbatten-Windsor fest. Mehrere Autos wurden beim Grundstück in Sandringham gesichtet.

bild: getty

(fak)